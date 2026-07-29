En esta noticia El factor que puede sumar presión adicional al precio del dólar

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, calculó a cuánto podría trepar el dólar dentro de un año si la inflación acumulada alcanza el 22%, tal como se proyecta.

En una entrevista con Radio La Red, Di Stefano analizó las implicaciones del actual contexto económico tras la visita al país de Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gurú aseguró que “la inflación de acá a un año va a aumentar el 22%” y proyectó que, en consecuencia, el dólar podría ubicarse en el rango de $ 1800 a $ 1900.

Si el dólar cotiza actualmente en $ 1500, al mutiplicarlo por 1,22, arroja un resultado de aproximadamente $ 1830 .

“ Si al exportador el dólar no le acompaña la inflación, va a perder rentabilidad ”, advirtió el analista sobre la necesidad de que el tipo de cambio no quede planchado.

“El orden macroeconómico no te va a cambiar el valor del tipo de cambio. El dólar va a estar al precio de hoy más la inflación corrida ”, concluyó Di Stefano.

El factor que puede sumar presión adicional al precio del dólar

Más allá de esto, el especialista identificó un factor de presión adicional que complica el escenario: los precios del combustible internacional, a raíz del aumento del crudo por la guerra en Medio Oriente.

El Gurú señaló que el Diesel 500, utilizado para la logística nacional, pasó de $ 1600 a $ 2300. Esta cifra impacta directamente en los costos de transporte y la producción de los exportadores.

Frente a este panorama, Di Stefano puso expectativas en una baja de los precios petroleros internacionales y en un ajuste de los números de YPF que permita reducir el costo del combustible doméstico.

“¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Que el petróleo baje, que se termine esta guerra loca y que YPF pueda acomodar sus números para que en noviembre-diciembre el combustible, en lugar de valer $ 2300, pueda valer $ 1800- $ 2000”, detalló.

De concretarse esta reducción de costos, Di Stefano estimó que tendría un efecto dominó positivo. “Eso le devolvería al emprendedor rentabilidad y daría un aire para que el 2027 sea mucho mejor”, afirmó.