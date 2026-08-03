El presidente Javier Milei decidió profundizar la grieta diplomática con Brasil. Lejos de buscar una distensión tras los cruces de las últimas semanas, el mandatario argentino ratificó sus calificativos contra Luiz Inácio Lula da Silva, a quien volvió a tildar de “ladrón” y “corrupto”, en un contexto de máxima sensibilidad para el comercio bilateral y la dinámica del Mercosur.

“Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, sentenció Milei en diálogo con LN+, al referirse a la anulación de las condenas del líder del PT en el marco de la causa Lava Jato. El jefe de Estado rechazó las quejas de la diplomacia brasileña —que incluyeron el llamado a consultas del embajador Julio Bitelli— y redobló la apuesta: “Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

Impacto diplomático y “contaminación socialista”

Para Milei, la tensión no es un exabrupto personal sino una respuesta a lo que considera una injerencia regional. “Si hay alguien que interfiere políticamente es Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados”, afirmó.

El Cronista

Esta postura marca un quiebre en la tradición de “paciencia estratégica” que suele regir la relación con Brasilia. Mientras el Palacio de Itamaraty califica la situación como un hecho “sin precedentes”, Milei minimiza el costo político de sus declaraciones y asegura que sus palabras son “verdades” frente a los insultos que, según él, recibió de otros mandatarios como Pedro Sánchez o Gustavo Petro.

Definiciones económicas: BCRA y el fin de la inflación

Más allá del frente externo, Milei utilizó la entrevista para enviar mensajes al mercado y al sector empresario. Defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, calificándola como la herramienta definitiva para “extirpar la inflación”.

El Presidente insistió en que la reforma impedirá por ley la emisión monetaria para financiar al Tesoro. “No se va a poder falsificar dinero. Es un delito”, enfatizó.

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de imprimir” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935 (FOTO NA:CAPTURA VIDEO).

El mandatario sostuvo que la economía está mostrando señales de recuperación en sectores clave. “La construcción está empezando a arrancar. Las exportaciones están en su máximo histórico y crecen cinco veces más que el PBI”, enumeró, proyectando un escenario de convergencia de la inflación mayorista hacia el 0%.

El frente interno: RIGI y críticas a Kicillof

En clave de negocios e inversiones, Milei vinculó el crecimiento federal a la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Todas las provincias que adhirieron al RIGI crecieron. Los únicos que no adhirieron son La Rioja y Buenos Aires porque tienen un comunista de gobernador”, disparó. Para el Presidente, la resistencia de ciertos sectores políticos a las reformas estructurales es lo que impide una salida más rápida de la recesión.

Finalmente, Milei defendió la solvencia de su plan fiscal frente a lo que denominó “intentos de desestabilización”: “Resistimos una corrida equivalente a u$s 70.000 millones y logramos mantener el equilibrio fiscal a pesar de los 40 proyectos de la oposición para romperlo”.