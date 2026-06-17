Gustavo Neffa, economista y socio de la consultora Research for Traders, brindó un panorama detallado sobre el mercado argentino en El Cronista Stream.

El especialista se refirió al manejo de la deuda, a los sectores que lideran el Merval y dio recomendaciones puntuales de inversión sobre bonos en dólares.

Neffa explicó que el Gobierno tiene la posibilidad de seguir la estrategia de los países vecinos frente a los vencimientos de deuda.

En este sentido, indicó que el Gobierno puede optar por rolear vencimientos, aunque advirtió que esa estrategia implica un cambio en la composición de los acreedores, pero no resuelve el problema de fondo.

“Cualitativamente cambia el acreedor, pero en realidad estás ganando tiempo y plazo”, advirtió.

Petróleo, bancos y utilities: las claves para invertir en el Merval

Al analizar el índice Merval, Neffa lo definió como un índice particular por su composición sectorial, que se concentra en tres grandes grupos: petróleo, bancos y utilities.

El economista vinculó el desempeño del sector petrolero con el contexto internacional. “Lo que está pasando en Medio Oriente, Estados Unidos... tiene para quedarse”, afirmó, en referencia a la tensión geopolítica que impacta en los precios del crudo.

Sin embargo, recomendó cautela con ese segmento puntual tras su fuerte recorrido alcista. “Démosle una pausa a YPF, a Pampa y a otras empresas, inclusive Vista”, indicó el especialista sobre las petroleras.

En el segmento bancario, Neffa identificó una mejora reciente en los balances de las entidades financieras. “Veo por el lado de los bancos sí, una mejora”, explicó.

Dentro de ese grupo, mencionó que BBVA y Banco Macro encabezan sus preferencias.

“Me gustan BBVA, Banco Macro; Galicia no presentó tan buenos números; Supervielle un renglón más atrás”, precisó.

El especialista también destacó al segmento de utilities como una de sus apuestas dentro del Merval. “TGS me encanta, me encantan algunas compañías como Central Puerto”, resaltó, en referencia a firmas con proyectos de inversión bajo el régimen RIGI.

Sobre Pampa Energía, Neffa subrayó la diversificación de sus negocios entre distintos segmentos como negocios eléctricos, de gas y petroleros. “Pampa tiene una parte eléctrica, una parte de gas y a futuro petróleo donde está apostando muy fuerte”, detalló.

El economista consideró que la cotización bursátil de esa compañía aún no refleja su gestión. “La verdad que está haciendo las cosas bien y la empresa en la bolsa no refleja todo lo que está haciendo”, sostuvo.

Qué bonos en dólares elegir pese al riesgo electoral

En cuanto a bonos en dólares, Neffa puso el foco en una alternativa puntual del tramo corto. “Hay un lindo bono que es el AO28. Te rinde más del 8%, te paga todos los meses en dólares”, detalló.

El economista advirtió que ese instrumento conlleva afrontar la incertidumbre del calendario electoral. “Tenés que bancarte la volatilidad de las elecciones del año que viene”, remarcó, en alusión al proceso de octubre de 2027.

Como alternativa de menor riesgo, mencionó al AO27, aunque con un rendimiento más acotado frente al anterior. “El AO27 te rinde un 4,3% - 4,2% libre de riesgo, pero para eso me hago un Treasury”, comparó.

Para quienes busquen mayor exposición al riesgo argentino, Neffa propuso extender los plazos de inversión. Sugirió apostar a bonos largos hasta 2041 para quienes confían en el país. “Si te la jugás por Argentina, jugátela para el 2028. 2030, 35, 38, 41 son bonos largos”, planteó.

El especialista fundamentó su preferencia por el AO28 en el escenario político de las próximas elecciones. “El 28 es una apuesta a que en las elecciones no le va a ir tan mal al gobierno”, explicó.

Incluso ante un cambio de signo político, consideró poco probable que el país incumpla con ese vencimiento. Descartó un default del bono ante un recambio político. “¿Vos ves a la Argentina, sea quien sea que asuma, defolteando un bono a un año? Y la verdad que no”, concluyó.