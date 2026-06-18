El contexto relacionado con el cobro del medio aguinaldo se caracteriza por una estabilidad cambiaria, bajas tasas de interés en pesos y activos financieros en máximos.

En este contexto, la selectividad de los activos luce determinante y deberá ajustarse al perfil de inversor de cada ahorrista. Cuales son los activos que recomiendan los analistas.

Cobrando el medio aguinaldo

En estos días, a los empleados registrados les toca cobra su medio aguinaldo, por lo que recibirán un plus de pesos en sus cuentas bancarias.

Dado este flujo de pesos adicional, los trabajadores probablemente destinen una parte de los mismos a gastos corrientes y/o a cancelar deudas que podrían tener.

A su vez, para aquellos que este flujo de pesos adicional no necesite ser destinado a tales erogaciones, podrían ver atractivo en hacer trabajar los mismos e invertirlos en activos financieros.

En ese contexto, detectar oportunidades de inversión luce determinante a la vez que es importante contemplar el contexto del mercado.

En materia cambiaria, el dólar se ubica más de un 20% debajo del techo y la estabilidad cambiaria ha sido protagonista estos últimos meses.

Dicha calma en el dólar se dio de la mano de un BCRA que compró más de u$s 10.500 millones y se mantuvo estable la cantidad de pesos para evitar presiones inflacionarias y nominales.

Desde el lado de los bonos en pesos, las tasas se muestran bastante comprimidas, en niveles negativos en términos reales y ajustados en términos nominales.

La tasa fija rinde menos del 2% (TEM) en todos los tramos de la curva, mientras que la curva CER rinde negativo hasta el tramo medio y el tramo mas largo rinde hasta 9%.

En lo que respecta a los bonos en dólares, estos evidenciaron un fuerte rally gracias a la confirmación de un nuevo upgrade crediticio, haciendo que las tasas caigan y que el riesgo país se ubique debajo de los 450 puntos.

Esto hizo que el S&P Merval en dólares también suba, y se ubique por encima de los u$s 2240, subiendo más del 5% en el mes y 12% en lo que va del año.

En este contexto, seleccionar activos para sumar a las carteras luce determinante tener una buena electividad.

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, explicó que, con el cobro del aguinaldo, Botta sostuvo que en este escenario, una estrategia diversificada aparece como la opción más eficiente para equilibrar riesgo y rendimiento.

Dentro de las alternativas en moneda dura, Botta encuentra a las obligaciones negociables de empresas argentinas de primera línea como alternativas interesantes.

“Las ONs continúan siendo una de las principales elecciones. Compañías como Vista y Pampa Energía permiten acceder a rendimientos en torno al 7% anual en dólares, ofreciendo una combinación atractiva entre previsibilidad de ingresos y calidad crediticia. En este momento, la elección se centra en MGCRO y VSCXO, ambas ubicadas en el tramo más largo de la curva, con vencimientos en 2037 y 2038, respectivamente”, comentó.

Por otro lado, agregó que para quienes priorizan la diversificación sin necesidad de seleccionar activos puntuales, los fondos comunes de inversión en dólares se consolidan como una herramienta clave.

Desde la compañía favorecen un fondo de deuda corporativo para invertir en una cartera diversificada de deuda privada de alta calidad.

Además, también ven valor en un fondo en dólares de corto plazo, para perfiles conservadores y que se posiciona en instrumentos como ONs, con activos líquidos como bonos del Tesoro de Estados Unidos, adaptándose a perfiles más cautelosos o con horizontes más flexibles que buscan muy baja volatilidad.

En el mundo de los pesos, Botta también remarcó que los money market también son una opción, sobre todo para la administración de la disponibilidad de corto plazo, con un rendimiento en torno al 17%.

Finalmente, para incorporar potencial de crecimiento y diversificación internacional, Botta resaltó que los Cedear permiten invertir en compañías globales líderes como Microsoft, IBM o Nvidia.

En línea con lo mencionado por Botta, las obligaciones negociables ocupan un rol importante en todos los portafolios.

Los retornos en estos activos comprimieron significativamente, por lo que hoy las tasas son mucho mas bajas que hace meses atrás.

Los bonos de corto plazo rinden en niveles de 3,5% a 4,5%. A su vez, para plazos de 2 a 3 años, las tasas rondan el 5% en promedio y alcanzan niveles de 6% al 8% en los plazos mas largos y de mayor duration.

Pasando al terreno de la renta fija en dólares, desde Grupo SBS indicaron que los inversores conservadores podrían ver valor en deuda corporativa de primera calidad.

Entre tales opciones destacaron al bono de Pan American Energy 2032 y Pampa 2031.

“Hoy no vemos una gran diferenciación de rendimientos entre los créditos más sólidos respecto a los de inferior calidad, por eso preferimos deuda emitida por empresas energéticas y relacionadas a Vaca Muerta, un sector que debería funcionar más allá de vaivenes que puedan aparecer en la política argentina”, afirmaron.

Para el mundo de los pesos, desde Grupo SBS indicaron que la clave para invertir el aguinaldo estará determinada por las perspectivas sobre el futuro de la inflación.

“Para quienes sean optimistas con la trayectoria des inflacionaria sugerimos nuestro SBS Gestión Renta Fija FCI, que invierte en activos de renta fija con duración 0,23 años y TNA proyectada 25%. En cambio, para quienes vean riesgos por inercia, ajustes de precios relativos y presiones exógenas, recomendamos nuestro SBS Renta Pesos FCI con mayor exposición a cobertura CER, duración 1,3 años y TNA proyectada CER +4%”, detallaron desde Grupo BSS.

Finalmente, y para inversores más arriesgados, desde Grupo SBS suman también a las acciones.

“Favorecemos nuevamente a las energéticas Vista, Pampa e YPF con vistas para mediano y largo plazo, pero con cautela en lo inmediato en caso de que merme el conflicto Medio Oriente y eso conlleve a una caída en el precio internacional del crudo. En el plano internacional, nos gusta Brasil para mediano plazo por su economía diversificada y exportadora de alimentos y energía que debiera verse favorecida en un escenario de commodities al alza, aunque posiblemente veamos volatilidad previa a las elecciones presidenciales de octubre, sugerimos nuestro SBS Acciones Brasil FCI”, indicaron.

Ajustando al perfil de riesgo

Generalmente, las decisiones de inversión deberán tomarse en base a su perfil de inversor y asumiendo riesgos acordes al mismo.

Conocer el perfil de riesgo de un inversor es fundamental porque permite identificar su capacidad y disposición para asumir pérdidas potenciales a cambio de obtener mayores rendimientos. Cada persona tiene objetivos financieros, horizonte de inversión, nivel de ingresos y tolerancia emocional diferentes, por lo que una estrategia adecuada para un inversor puede no ser apropiada para otro.

Determinar el perfil de riesgo ayuda a seleccionar instrumentos financieros acordes con las características y necesidades de cada individuo.

Además, conocer este perfil contribuye a una mejor toma de decisiones y reduce la probabilidad de actuar impulsivamente ante las fluctuaciones del mercado.

Cuando las inversiones están alineadas con la tolerancia al riesgo del inversor, es más probable que mantenga su estrategia a largo plazo y alcance sus objetivos financieros.

De esta manera, se logra un equilibrio entre rentabilidad esperada y nivel de riesgo asumido, favoreciendo una gestión más eficiente del patrimonio.

Sabiendo esto, y de cara al cobro del aguinaldo de junio, los analistas de Adcap Grupo Financiero proponen distintas carteras de inversión en función del perfil de riesgo de cada inversor.

Para las carteras conservadoras, Adcap prioriza posicionamientos 100% en dólares a través de instrumentos de renta fija de corta duración, mayormente con vencimientos previos a 2027, buscando minimizar la exposición a eventuales episodios de volatilidad cambiaria y electoral.

“La estrategia apunta a rendimientos estimados cercanos al 5% anual, con foco en liquidez y preservación de capital”, detallaron.

El portafolio se reparte en partes iguales del Bonar 2027, el Bopreal Serie 1D, el bono de Neuquén a 2030 y el un FCI de la compañía que se posiciona en bonos corporativos y deuda soberana de Latinoamérica (incluyendo Argentina y Mercosur), logrando un rendimiento anual estimado en dólares cercano al 7%.

Por otro lado, y en el caso de perfiles moderados, la estrategia propuesta desde Adcap Grupo Financiero incorpora una mayor diversificación entre obligaciones negociables de compañías de primera línea con vencimientos hasta 2031 y 2032, bonos soberanos cortos como el AL30 y deuda sub soberana, incluyendo el bono de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se incorpora exposición parcial a instrumentos en pesos mediante fondos comunes orientados a renta fija de corta duración y cobertura inflacionaria.

En el caso del perfil moderado, la cartera se compone por un 10% en la ONS de Pampa a 2031, 10% en el bono de YPF a 2031, TGS a 2031 y 10% en YPF Luz a 2032. Estos bonos rinden entre 4,7% y 6,5%.

A sy vez, se agrega un 20% en el Bonar 2030 y 20% en el Bono de Ciudad de Buenos Aires a 2033.

Finalmente, se sumó un 10% en el fondo T+1 de la compañía y un 10% en el fondo de cobertura CER.

Finalmente, para perfiles más agresivos, las carteras suman exposición a obligaciones negociables de mayor duration, bonos provinciales con sólidos fundamentals fiscales y bonos soberanos de mayor potencial de compresión de riesgo país.

La estrategia más agresiva incrementa la participación de instrumentos en pesos mediante fondos orientados al financiamiento corporativo, acciones argentinas y exposición al sector bancario, donde destacan valor relativo y potencial de recuperación de rentabilidad en la segunda mitad del año.

En cuanto a la composición de la cartera, la misma se incluye un 5% en el bono de Edenor a 2030, un 10% en el título de Pampa a 2031, 10% en Vista Oil a 2038. Estos títulos rinden entre 7% y 7,5%.

Además, se agrega bonos provinciales como Santa Fe 2034, Chubut 2036, Cordoba 2035, con tasas del 8% en promedio, con un 5% del portafolio cada uno y el Global 2035, con un 20% de la cartera.

Se suman también Cedear de Meta y acciones de BBVA Argentina por un 10% cada uno.

En lo que respecta a los fondos, un 15% de la cartera se destina al fondo de acciones.