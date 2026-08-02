En esta noticia La reacción de los gremios al anuncio del Gobierno

En una reunión clave del Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Federal de Educación (CFE), el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y la Secretaría de Educación definieron los lineamientos para la jornada de paro nacional convocada para este lunes 3 de agosto.

El eje central del encuentro fue la aplicación de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como un “servicio esencial” en todo el territorio argentino.

La medida busca evitar el cierre total de los establecimientos educativos. Según lo dispuesto, las jurisdicciones deberán garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio. Esto implica que, a pesar de la medida de fuerza gremial, las escuelas deben permanecer abiertas y con personal suficiente para atender a los estudiantes.

Un punto destacado de la resolución es la facultad que se reserva el Poder Ejecutivo Nacional para articular inspecciones durante la jornada de protesta. El objetivo es supervisar el cumplimiento de la normativa y asegurar que el derecho a aprender no se vea vulnerado.

El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que consagra la educación como servicio… pic.twitter.com/aGWdd6WHj5 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 2, 2026

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que esta decisión apunta a “ofrecer previsibilidad a las familias argentinas” y resguardar el derecho constitucional de los alumnos de acceder a la educación, limitando el impacto de los conflictos gremiales en el calendario escolar.

La reacción de los gremios al anuncio del Gobierno

A través de un comunicado del Consejo Federal de Educación, la ministra Sandra Pettovello activó un mecanismo de presión legal sin precedentes cercanos. Amparándose en la Ley N.º 27.802, el Gobierno ha declarado a la educación como un “servicio esencial”.

La medida no es meramente simbólica. El Ejecutivo Nacional ha ratificado que exigirá una cobertura mínima del 75% en la prestación del servicio educativo. Para garantizarlo, la Secretaría de Educación no solo coordinará con las provincias, sino que ejercerá su potestad de inspección nacional durante la jornada de paro.

Nos vamos a movilizar durante toda la semana por un país que abrace a todo nuestro pueblo. Por salarios justos, trabajo digno, la defensa de nuestros derechos y la soberanía de nuestras tierras.



Lo hacemos porque no nos resignamos a la injusticia ni al abandono. Porque creemos… pic.twitter.com/wP0h2G7JnA — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) August 2, 2026

Según el oficialismo, el objetivo es “resguardar el derecho a aprender” y dar “previsibilidad” a las familias argentinas frente a las medidas de fuerza.

La reacción sindical no se hizo esperar. En un comunicado conjunto, la CTA Autónoma (Hugo Godoy) y la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky) ratificaron su apoyo total a la jornada nacional de lucha. Para los gremios, la “esencialidad” que pregona el Gobierno es vista como un intento de cercenar el derecho constitucional a la huelga en un contexto de fuerte ajuste.

“Nos vamos a movilizar durante toda la semana por un país que abrace a todo nuestro pueblo”, expresaron desde las centrales obreras. El pliego de reclamos es extenso y excede lo educativo:

Defensa de la universidad pública y el empleo estatal.

Recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Rechazo al “vaciado de organismos públicos” y a los despidos en el Estado.

Defensa de la soberanía de las tierras y la justicia social.

Desde los gremios aseguran que la movilización no es solo por condiciones laborales, sino una respuesta a lo que definen como una política que busca “debilitar las capacidades estatales y restringir derechos conquistados”.

Un conflicto de derechos

El escenario para el lunes 3 de agosto plantea una colisión de derechos fundamentales: el derecho a aprender invocado por el Estado y el derecho a la protesta y a un salario digno reclamado por los trabajadores nucleados en CTERA, ATE, CONADU y las CTAs.

Mientras el Ministerio de Capital Humano prepara a sus inspectores para verificar el presentismo y el cumplimiento del 75%, los sindicatos apuestan a la “fuerza de un pueblo organizado”. “Cada paso que demos en las calles será una muestra de que la esperanza sigue viva”, sentenciaron los dirigentes gremiales, dejando claro que el conflicto no se agotará en una sola jornada de paro.

El lunes será la primera prueba de fuego para la nueva normativa de esencialidad. La gran pregunta es si el control administrativo del Gobierno será suficiente para contener el descontento social que los gremios prometen visibilizar durante toda la semana.