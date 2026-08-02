Silenciosamente el ministro Luis Caputo está tomando medidas para amortiguar la batalla política que se espera el año próximo. Mayor compra de dólares va a haber porque es un clásico argentino. Lo que no se sabe es cuánto más. Depende de muchos factores aunque el principal pasa por la probabilidad de que gane un candidato antimercado

Lo que dejó en claro los últimos meses de la gestión Macri es que la deuda en pesos importa. No todo pasa por la deuda en dólares. Si crecen las chances de que gane las elecciones un gobierno antimercado, el crédito se corta. En pesos y en dólares.

Silenciosamente el ministro Luis Caputo está tomando medidas para amortiguar la batalla política que se espera el año próximo. FMI

Y la deuda en pesos se tiene que pagar con emisión o un “reperfilamiento” que es un eufemismo de default. Por ello es que en cada licitación del Tesoro ahora se pasa deuda en pesos al 2028 y más allá. Los valores actuales del riesgo país muestran que la probabilidad de que triunfe en el 2027 un candidato populista es bien baja. Del 15% o menos. Es obvio: si esas probabilidades fueran altas, el riesgo país debería estar bordeando los 1000 puntos.

Luis Caputo está al tanto de todo. Es lo que dejó trascender en la entrevista del viernes en A24. Hasta comentó que tiene mejor información que el mercado por lo que a su juicio, las chances de una reelección de Javier Milei son del 100%.

Lo que nosotros desconocemos son las medidas que puede adoptar en la previa electoral de manera de inclinar la balanza a favor de Javier Milei.

Pero también desconocemos si puede haber shocks externos y su impacto en la contienda electoral. Las encuestas no generan confianza.