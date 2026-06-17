Los depósitos del sector privado habían alcanzado los u$s 39.757 millones el 1° de junio y parecía que iban a superar la barrera de los u$s 40.000 millones, pero bajaron a u$s 39.323 millones el día 9, último dato en las estadísticas del Banco Central.

Para Andrés Reschini, titular de la consultora F2 Soluciones Financieras, primero hay que mirar el salto de fin de mayo, cuando subieron u$s 935 millones entre el 29 de mayo y el 1° de junio, que a su entender probablemente esté asociado al vencimiento de Bopreal. Luego cayeron unos u$s 434 millones.

Reinversión

“Podría haber un alto grado de reinversión o utilización de esos fondos para otro destino. Digo, el que tenía comprado el bono como inversión y lo cobró pudo haber reinvertido, total o parcialmente esos fondos".

“Las empresas que compraron para hacerse de dólares eludiendo la restricción cruzada difícilmente los mantengan atesorados, seguramente los reinviertan o los utilicen para el giro del negocio”, completa.

Licitaciones

Desde la óptica del economista Mauro Mazza, este fenómeno obedece a las licitaciones del Tesoro, que colocaron unos u$s 3000 millones con pagos mensuales.

“Es mejor tener las divisas en un bono dentro del periodo de gobierno de Milei que en el banco. Probablemente, si siguen licitando sigan bajando los depósitos”.

A su juicio, es una especie de crowding out: dólares que van al privado y luego pasan al público, que le sirven para pagar deuda.

En este sentido es clave las licitaciones del Tesoro. Eric Ritondale, economista jefe de Puente, precisa que el Tesoro está convalidando tasas competitivas para sus nuevos bonos duales ajustables por CER o tasa Tamar, extendiendo vencimientos hasta los años 2028, 2029 y 2030.

La mayor concentración de demanda se ubica en el tramo más largo, con el título a junio de 2030 (TXMJ0) a la cabeza.

La Secretaría de Finanzas aprovecha el contexto de abundante liquidez en el sistema financiero para profundizar su estrategia de consolidación de pasivos, fijando tasas de largo plazo y reduciendo el stock de los vencimientos más inmediatos, sin convalidar rendimientos por encima del mercado secundario.

Los duales

Para el gabinete económico, los duales permiten alargar vencimientos ofreciendo cobertura vía Tamar, sin convalidar plenamente el costo de seguir estirando plazo en instrumentos indexados.

“La demanda por estos instrumentos puede leerse además como una cobertura indirecta frente al riesgo cambiario".

“Si la presión sobre el tipo de cambio aumenta, también crece la probabilidad de que la política monetaria deba sostener tasas más altas, escenario en el que la pata TAMAR gana atractivo”, precisan los analistas de GMA Capital.

Cobertura cambiaria

A su vez, las letras dólar linked funcionaron como una vía adicional para canalizar demanda de cobertura cambiaria en un contexto de exceso de liquidez.

A diferencia de los futuros, que operan principalmente sobre expectativas y precios implícitos de devaluación, la colocación de dólar linked permite retirar pesos del sistema y reducir presión potencial sobre el tipo de cambio, aunque trasladando parte del riesgo cambiario al balance del Tesoro.

Hard dollar

En el segmento hard dollar, la colocación del AO28 se mantiene firme, con una adjudicación de u$s 300 millones a una TNA de 8,3%, lo que implicó un premio de 0,4 punto respecto del secundario.

Con este resultado, el monto emitido se acerca al límite de u$s 2000 millones, quedando menos de u$s 400 millones remanentes por colocar.

Liquidez

“Hacia adelante, resta ver si Finanzas decide seguir aprovechando la liquidez en dólares del mercado local a través de nuevas colocaciones hard dollar o si, una vez agotado el cupo del AO28, reduce el uso de este canal”, destacan desde GMA Capital.

En conjunto, la licitación fue dejando una señal positiva en términos de financiamiento y extensión de plazos, aunque con matices.

En este contexto, la evolución de la inflación de cara a los próximos meses pasa a ser clave: una desinflación sostenida, podría volver más positivas las tasas reales y reforzar el atractivo del carry en pesos.