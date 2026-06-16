En esta noticia El pronóstico del Gurú sobre el dólar y una “buena noticia” los ahorristas

El analista financiero Salvador Di Stefano , conocido como el “Gurú del Blue”, hizo un raconto de las novedades que hubo las última semanas en el mercado y descartó una escalada brusca del tipo de cambio.

Di Stefano recordó que la Argentina fue recalificada por tres de las calificadoras más importantes del mundo y anticipó que llegarán “mejores noticias”.

“Los planetas parecen alinearse porque Argentina mejoró su calificación y el petróleo comenzó a bajar, dos motivos para ver a los mercados en Argentina a la suba“, aseguró el Gurú en el último informe publicado en su sitio web.

Sin embargo, advirtió que aún “falta mucho más” y reveló las próximas “buenas noticias” que podrían venir.

Por un lado, que el 15 y 16 de junio “podríamos obtener garantías por u$s 2500 millones que avalen un crédito al país que le permita renovar parte de la deuda a vencer en el año 2027″.

Por otro lado, señaló que “el gobierno trabaja en renovar todos los repos que vencen en 2027 con la mirada al año 2028 y 2029″ y, como si esto fuera poco, “el 23 de junio existe la posibilidad que Morgan Stanley nos reclasifique pasando de mercado independiente a Mercado de Frontera”.

“A veces nada sale, y en otros momentos las buenas noticias llegan en manada”, dijo con mirada optimista.

Para el Gurú, “esta sucesión de noticias nos pueden llevar a que el riesgo país descienda a la zona de 400 puntos, esta sería una gran noticia, y el gobierno debería evaluar volver a los mercados voluntarios de deuda“.

“Sería muy bueno colocar deuda nueva a 10 años, le vendría bien al mercado de capitales, necesitamos un bono largo con cupones superiores al 5,0% anual”, advirtió. “Necesitamos una familia de bonos más atractivos si queremos que el riesgo país siga bajando”, agregó.

El pronóstico del Gurú sobre el dólar y una “buena noticia” los ahorristas

“El dólar va a lucir muy tranquilo con esta sucesión de noticias", afirmó el Gurú del Blue.

Sin embargo, señaló que “comprar bonos dólar linked y vender dólar futuro puede dar una tasa de retorno superior al 27% anual”.

“Es una buena alternativa de tasa en momentos de rendimientos muy pobres en el mercado”, aseguró, mientras “el plazo fijo está en torno al 20% anual en el mejor escenario”.

Por último, lanzó un contundente pronóstico para los ahorristas: “Creemos que las buenas noticias continúan la semana próxima, y el segundo semestre debería ser mucho mejor que el primero".