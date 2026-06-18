El 9 de julio es el pago de los u$s 4500 millones de capital e interés de los Globales y Bonares, de los cuales u$s 500 millones están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y otros u$s 275 millones los tiene el Banco Central.

Por lo tanto, esos u$s 775 millones en poder del sector público serán reinvertidos. Hay otros u$s 1550 millones en manos de privados locales residentes y u$s 2175 millones en manos de privados no residentes off shore que, una parte al menos, también pueden tener un rollover.

Baja del riesgo país

Esto producirá una suba en el precio de los bonos y, en consecuencia, una baja en el riesgo país. En el gabinete económico esperan que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos, de modo de poder salir a una tasa que empiece con 8.

La idea sería hacer un primer testeo chico, de al menos u$s 1000 millones, para que siga subiendo el precio de los bonos, baje más el riesgo país, y así poder realizar una segunda colocación más grande, a una tasa menor.

Colocación

Daniela Bérgamo, research de Bull Market, espera que el ministro Luis Caputo cierre una colocación mayor a los u$s 4000 millones: “La duda está en el monto, más que en el cuándo. El tema es que creemos que cualquier colocación que hagan debajo de u$s 5000 millones estará sobre suscripta, y esto puede dar a pie a reaperturas después”.

A su entender, “no está claro si usarán todas las garantías para una única emisión, o de a poco. El plazo debería ser entre siete y diez años".

“Lo que no hay que descartar es que para fin de año nos vuelvan a mejorar la calificación, de perspectiva estable a positiva, y ahí se quede el resto de 2027”, agrega.

Pagos cubiertos

Lo cierto es que hoy el Gobierno ya tiene depósitos por u$s 3800 millones, así que la plata ya la tienen para el pago de julio, por lo que recauden ahora es para enero de 2027.

El economista Mauro Mazza cree que si hacen una colocación post pago, mucho no será roll-over en los mismos títulos, sino los nuevos con mejores cupones y garantías.

A su juicio, lo que deberían hacer es pagar, y en paralelo salir con una suscripción internacional: “Muchos de los que recibieron la paga reinvertirán, pero en un bono con mejor cupón, al tener garantías multilaterales, y con plazos más amigables, como entre siete y diez años”.

Reinversión

“Creo que en ese caso la reinversión sería enorme. Hablan de una emisión de u$s 5000 millones, que permitiría cubrir ya desde ahora los pagos de enero de 2027”.

El cupón, dice, será seguramente bajo, del orden del 6%, con un rendimiento entre 7,5 y 7,75%, al tener en cuenta que la tasa a 10 años de la Fed esta en 4,4%.