La dura crítica de Villarruel a Milei en redes: “Tengo genuina preocupación por su estado”

Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en las elecciones presidenciales de 2027, aunque optó por mantener en reserva la identidad de su elegido.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, reveló el mandatario en una entrevista brindada al Diario de Río Negro.

Los dichos se produce en medio de una situación crítica en la relación con Victoria Villarruel, tras una serie de fuertes cruces en los últimos días. La disputa escaló esta semana luego de que la vicepresidenta tildara de “insensateces” y denunciara “persecuciones imaginarias” por parte del mandatario, lo que generó exigencias de renuncia desde el entorno presidencial.

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, apuntó Diego Santilli en duros términos, quien sostuvo que los cuestionamientos públicos de la vicepresidenta entorpecen la gestión.

Sin mencionar nombres, la titular del Senado le respondió con una publicación en redes donde lo describió como “parásito”. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió en su cuenta de la red X.

“Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular", advirtió Villarruel.

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