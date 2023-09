Importaciones, retenciones y deuda: los planes y proyectos en disputa en las elecciones

Con un escenario definido en términos económicos, de cara al cierre del 2023 atravesado por la sequía, los distintos espacios que disputarán el poder en las elecciones de octubre, ponen sobre la mesa sus principales propuestas para ordenar el ingreso de divisas y los giros al exterior que están generando un "cuello de botella".

En diálogo con los equipos económicos de Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) El Cronista indagó cuáles son las proyecciones y lo vectores que se tenderán para incrementar el ingreso de dólares, agilizar las importaciones y morigerar la deuda comercial de u$s 15.000 millones .

Por ahora, el único posible jefe de economía designado por la líder de JxC fue Carlos Melconian, quien ofreció un puntilloso plan que elaboró junto a su equipo de la Fundación Mediterránea donde, entre otros puntos, descartó la posibilidad de "dolarización" y prometió levantar el "cepo" .

El referente libertario tiene en su círculo íntimo a Diana Mondino, economista de larga trayectoria en el comercio internacional que se perfila como Canciller y, además, ha incorporado a los economistas Carlos Rodríguez y Roque Fernández, ambos funcionarios durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Detrás del mediático "plan motosierra" la plataforma de campaña de Milei define tanto por definición como omisión los ejes que proyecta para la economía: eliminar ministerios, reducir cargos políticos, vender empresas estatales y, en términos de relaciones comerciales nada menciona sobre el Mercosur.

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, en su rol de candidato, comenzó a delegar responsabilidad en Guillermo Michel, titular de la Aduana -y de la Unidad de Negociación de Acuerdo de Precios- quien se perfila como sucesor al cargo que Massa podría liberar si gana la presidencia.

Con los datos de la economía ejerciendo presión, los funcionarios del oficialismo trabajaron contra reloj en un combo de medidas que buscan convertir en ley este año para convencer al electorado de que la gestión liderada por Massa tendrá como impronta la recuperación del poder adquisitivo y la corrección de los "desajustes" que produjo la caída en el ingreso de divisas por la sequía.

Escenario 2024

El equipo que actualmente está en gestión asegura que "el año que viene va a ser mejor con exportaciones de bienes y servicios de más de u$s 100.000 millones, casi 20% más que lo proyectado para 2023 y un superávit superior a los u$s 10.000 millones .

"La recuperación se va a dar de la mano de varios sectores: obviamente el agroindustrial , ya sin la sequía, pero también la minería, los hidrocarburos y los servicios, sobre todo conocimiento y turismo ", indicó José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

Además, destacó al sector energético que "por primera vez desde 2010 mostrará superávit energético, de unos u$s 3000 millones ".

En materia de ingreso de divisas, todos coinciden en que será un año de alivio por las mejores perspectivas del agro , entre otros sectores que anticipan un salto exportador, sin embargo, algunas estimaciones son más moderadas.

"En nuestro programa prima la cautela y si viene mejor, mejor" , respondió Facundo Martínez Maino líder del grupo que acompaña a Melconian y apuntó a una recuperación de base de u$s 12.000 millones que en el escenario medio puede ascender a u$s 16.000 millones y en la situación óptima a u$s 20.000 millones .

Sobre la deuda comercial, que por la demora en el acceso a dólares y los pagos diferidos cerrará el año por encima de los u$s 15.000 millones, Martínez Maino indicó que se trazó una distinción entre importaciones de 2023 y 2024.

"Todas las operaciones de 2023 que Massa obligó a financiar y no se está cumpliendo con las fechas van a tener un tratamiento diferencial ", dijo y agregó que las del año en curso "no van a tener restricciones: SIRA, SIRASE y las disposiciones del Banco Central, CNV se eliminan de entrada con un régimen cambiario capaz de afrontarlo ".

En ese sentido, aclaró que se continuará con el régimen de licencias que dispone la Organización Mundial del Comercio (OMC) y también señaló que habrá un tratamiento diferente para los stocks: "todos los dólares que ingresen a la Argentina en la próxima gestión van a ser utilizados para la producción".

Desde el espacio de Javier Milei no ofrecieron un vocero para explicar sus proyecciones. Sin embargo, las reformas del Plan de Gobierno 2023 - 2027, permiten delinear las posibles acciones vinculadas al comercio exterior .

"El único modelo que funciona para que un país crezca es el modelo de la libertad: estado limitado, comercio libre y respeto irrestricto a la propiedad privada ", precisa el documento en la introducción a una serie de "reformas -económicas- secuenciales".

En ese sentido, luego de la reducción "drástica" del gasto público e impuestos, y la reforma laboral se avanzará en una "apertura comercial unilateral a la chilena" . En paralelo, plantea la "eliminación del Banco Central" como única alternativa para "terminar con la Inflación" y que "los argentinos puedan comerciar en la moneda que prefieran".

Retenciones y restricciones

"Vamos a levantar el cepo porque se necesita un sistema fluido de importaciones con medidas macroprudenciales, tampoco vamos a hacer una locura", aclaró el asesor de JxC y destacó que el objetivo "uno" es eliminar la "maraña de regulaciones" en el comercio exterior y el mercado cambiario a partir de un "monitoreo constante".

Estas medidas que Martínez Maino colocó en las "antípodas" a la salida del cepo que puso la gestión del fundador de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, se complementan con la recomposición de reservas como "paso 2", a partir del incremento de exportaciones.

En relación al peso de la deuda con el FMI que deberá ser negociada por las próximas autoridades, el economista dijo que es "el no tema" y explicó que "lo que viene son reprogramaciones para 2027". Además, aseguró que los funcionarios del FMI tiene "amplia confianza en el programa de Carlos (Melconian)".

En coincidencia, la plataforma de Milei promete la quita de restricciones cambiarias y del cobro de derechos de exportación, y la generación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo. En respuesta directa al sector agropecuario como "aliado principal", en una carilla se detallan acciones de incentivo concretas .

Además de la eliminación de "todas" las retenciones "sin excepciones" incluye la negociación de eliminación del impuesto a los ingresos brutos y un plan de mejoras de infraestructura "por iniciativa privada" .

En relación a la política de administración del comercio que se ha visto afectada por la falta de disponibilidad de divisas, De Mendiguren explicó que "tiene un objetivo muy claro, que es que la producción tenga los insumos necesarios para seguir trabajando".

"Este año tuvimos problemas porque la sequía nos quitó más de u$s 20.000 millones de ingresos de exportaciones", reconoció y aclaró que "en cuanto se pudieron reunir reservas se liberaron SIRAS hace 10 días a 7.428 pymes por un monto de 700 millones de dólares".

En ese sentido, y a modo de respuesta frente a los cuestionamientos del sector privado que puja por los dólares, el funcionario destacó que desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, se autorizaron importaciones por casi 7.000 millones de dólares que representan más de 172.000 SIRAS y que beneficiaron a 21.671 empresas.