La marcha de las cuentas públicas aportó una señal alentadora que conviene no pasar por alto, porque podría anticipar un cambio de tendencia en la actividad . La recaudación tributaria creció un 0,8% real interanual en octubre, de acuerdo con los datos del organismo recaudador, y encadenó de ese modo su cuarto mes consecutivo de expansión. Ese desempeño resulta significativo tras un largo período de caídas, ya que sugiere que la economía podría estar comenzando a dejar atrás el tramo más bajo de su ciclo, con un impacto favorable sobre los recursos del Estado.

El análisis de los distintos tributos permite identificar con precisión de dónde provino ese impulso. El impuesto a las ganancias se destacó con un incremento del 17% real interanual, mientras que los derechos de exportación se dispararon un 155% real, un salto que se explica en buena parte por la baja base de comparación que dejó la reducción temporal de esos derechos aplicada en 2025. Las contribuciones patronales, por su parte, crecieron un 1,2% real por segundo mes consecutivo, otra señal coherente con una incipiente mejora del mercado laboral formal.

No todos los componentes de la recaudación, de todos modos, mostraron la misma fortaleza, lo que invita a matizar el optimismo . Los tributos más vinculados al nivel de actividad cayeron un 2,9% real interanual, revirtiendo la mejora que habían exhibido en septiembre, y el impuesto al valor agregado de origen impositivo retrocedió un 1,6% real. El impuesto a los débitos y créditos, en tanto, se contrajo un 8,4% real, afectado por las nuevas exenciones dispuestas recientemente. El cuadro, en definitiva, combina señales de recuperación con rubros que todavía reflejan la debilidad de la demanda interna.

El dato más auspicioso en materia de actividad provino del sector de la construcción, que protagonizó un rebote de gran magnitud. La actividad del rubro creció un 7,8% mensual en septiembre en la medición sin estacionalidad, con un avance del 5,1% interanual y una expansión acumulada del 1,3% en lo que va del año. El dinamismo se reflejó también en los insumos, ya que los despachos de pinturas treparon un 22,4% interanual y los de hormigón elaborado un 12,8%, lo que confirma la solidez de ese repunte y lo distingue del resto de los sectores productivos.

La industria manufacturera, en cambio, continuó mostrando señales de debilidad que contrastan con el envión de la construcción. La producción fabril avanzó apenas un 0,7% mensual en septiembre, pero permaneció un 1,8% por debajo del nivel de un año atrás y arrastra una caída del 2,6% en el acumulado de los primeros nueve meses. La minería, por su parte, se mantuvo prácticamente estancada en la comparación mensual, con una leve baja del 0,1%, aunque sostiene un crecimiento interanual del 7,1% apuntalado por el petróleo crudo, que se expandió un 15,6%, en una muestra del vigor que conservan las actividades ligadas a los recursos naturales.

El frente externo aportó una nota favorable a través de la evolución de los precios del comercio exterior . Durante el tercer trimestre, los precios de las exportaciones crecieron un 15,2% interanual, por encima del aumento del 10,5% que registraron los de las importaciones, lo que derivó en una mejora del 4,2% en los términos de intercambio respecto del mismo período del año anterior. Esa evolución implica que el país recibió más dólares por cada unidad exportada en relación con lo que debió pagar por sus compras externas, un factor que fortalece la posición del sector externo pese a la caída del 9,5% en los volúmenes importados.

Las reservas internacionales completaron el panorama con una mejora que refuerza la posición del Banco Central. El stock bruto cerró el jueves en 49.642 millones de dólares, tras un incremento de 1.077 millones en el transcurso de la semana, en una jornada que resultó la última hábil por el feriado bancario del viernes. Ese aumento mantiene a las reservas en una posición relativamente holgada dentro del cuadro reciente y aporta un margen adicional de cara a las tensiones propias de esta etapa.

En síntesis, hay un conjunto de señales mayormente positivas que invitan a un optimismo cauteloso. La recuperación de la recaudación por cuarto mes consecutivo, el fuerte rebote de la construcción, la mejora de los términos de intercambio y el incremento de las reservas configuran un panorama más alentador que el de los meses previos. Persisten, de todos modos, puntos de fragilidad, como la debilidad de la industria y de los tributos ligados al consumo interno, que recuerdan que la recuperación, de haberse iniciado, todavía es incipiente y desigual. El desafío pendiente sigue siendo que esa mejora incipiente se consolide y se traslade de manera plena a la actividad, al empleo y a los ingresos.