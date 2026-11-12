La normativa nacional establece la obligación estricta de facilitar el avance de los móviles de emergencia.

No facilitar el paso a una ambulancia o a un camión de bomberos que se encuentra cumpliendo una misión específica constituye una de las contravenciones más peligrosas contempladas en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 .

La legislación argentina exige a todos los usuarios de la vía pública despejar la calzada de forma inmediata ante la presencia de unidades que circulen con balizas y sirenas, tipificando el bloqueo o entorpecimiento como una falta grave que puede derivar en severas penalidades económicas y en la inhabilitación del registro de conducir si se configuran antecedentes de reincidencia.

Qué establece la Ley 24.449 sobre los vehículos de emergencia

El marco regulatorio aborda esta prioridad de paso a través del artículo 61, el cual impone la obligación legal a los conductores de adoptar todas las medidas necesarias a su alcance para ceder el paso y facilitar el avance fluido de los móviles abocados a una urgencia .

Para que esta exigencia sea plenamente operativa por parte de los particulares, la normativa exige que los vehículos de emergencia adviertan su presencia en la vía pública mediante el uso de balizas distintivas y sirenas.

Las conductas que infringen directamente esta disposición incluyen:

Ignorar el pedido de paso de una ambulancia que circula con sus señales sonoras y lumínicas activadas.

Mantenerse deliberadamente por delante de un camión de bomberos entorpeciendo su marcha cuando el entorno permite liberar la traza.

Bloquear arterias, esquinas o carriles exclusivos por los cuales intenta circular una unidad de emergencia.

No despejar áreas de circulación cuya obstrucción impida la llegada del móvil al sitio de la urgencia.

La normativa exige que los vehículos de emergencia adviertan su presencia en la vía pública mediante el uso de balizas distintivas y sirenas. Shutterstock

Cómo encuadra la normativa esta falta y qué consecuencias implica

Cuando un conductor desoye la normativa y obstaculiza el paso, la conducta se evalúa bajo los parámetros del artículo 77 de la ley, el cual cataloga determinadas acciones como faltas graves.

Entre los incisos aplicables se encuentran el apartado a), que sanciona las conductas atentatorias contra la seguridad vial, y el inciso b) (apartados 1 y 2), que penaliza tanto la obstrucción de la circulación como el impedimento para el estacionamiento o detención de vehículos de emergencia en áreas reservadas.

Si bien la ley nacional no fija un monto único de multa en pesos ni dispone una suspensión automática generalizada (ya que los valores económicos y la graduación de la pena quedan supeditados a la normativa de cada jurisdicción y al criterio del juez de faltas interviniente), la reiteración de esta falta grave dentro del plazo legal activa de forma directa las reglas de reincidencia.

Régimen de reincidencia y plazos de inhabilitación de la licencia

El artículo 82 de la Ley 24.449 determina que comete reincidencia quien incurra en una nueva infracción tras haber sido sancionado previamente, estableciendo un plazo de hasta dos años para el caso de las faltas graves.

Al configurarse este antecedente, los magistrados de tránsito están facultados para aplicar suspensiones temporales de la Licencia Nacional de Conducir :