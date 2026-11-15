El verano podría traer más lluvia de lo normal a gran parte del centro y norte del país.

El verano podría traer más lluvia de lo normal a gran parte del centro y norte del país. La causa está a miles de kilómetros: El Niño que todavía no llegó a su máximo y que, según los organismos climáticos, sigue creciendo.

La NOAA de Estados Unidos y la Oficina de Meteorología de Australia siguen de cerca el calentamiento del Pacífico. Frente a las costas de Perú y Ecuador, el mar está 4,4 °C más caliente de lo normal. Y bajo la superficie hay agua todavía más cálida, que aún no salió a flote.

Un récord histórico en camino

Hace dos semanas, el Pacífico ecuatorial marcó un récord semanal de +3,4 °C. En la región Niño 3.4, la que se usa como referencia, la anomalía oficial hoy es de +2,5 °C. En profundidad, hay bolsones con más de 10 °C de exceso.

El indicador clave es el RONI, que resta el calentamiento global de fondo para medir solo la fuerza de El Niño. La NOAA estima un 60 % de probabilidad de que el trimestre que termina en enero supere los +2,5 °C. Si ocurre, sería el más intenso desde 1950.

Noreste y Litoral: las primeras y las últimas en mojarse

Según los mapas del modelo europeo elaborados por el portal especializado Meteored, la señal llega primero al noreste. Ya en noviembre, Misiones, Corrientes, Formosa y el este de Chaco acumularían más de 50 mm extra de lluvia.

Hasta febrero 2027, el núcleo más intenso de precipitaciones se encuentra sobre el sur del Brasil, NE de Argentina, precisamente en la naciente de la Cuenca del Plata. Fuente: Meteored.

Esa zona no se despeja rápido. En marzo y abril, el núcleo de las precipitaciones se queda sobre Corrientes, Entre Ríos y Uruguay, y el sur de Brasil sigue bajo lluvias intensas, justo en la naciente de la Cuenca del Plata.

Centro del país: el clímax llega en verano

En noviembre, Córdoba, San Luis y el noreste pampeano ya muestran excesos de 20 a 30 mm. En diciembre, la lluvia en exceso se extiende desde el NEA hasta La Pampa y el centro de la provincia de Buenos Aires.

El pico sería en enero y febrero: excesos de 30 a más de 50 mm en casi todo el centro y norte del país, de Mendoza al Litoral. Es el período que más preocupa a los especialistas.

Buenos Aires y el Río de la Plata: más tranquilos, por ahora

El Río de la Plata arranca con lluvias cerca de lo normal o incluso algo por debajo en noviembre. El agua en exceso llega más tarde, con el salto de diciembre.

A partir de marzo y abril, la provincia de Buenos Aires baja a excesos moderados, a medida que el foco de tormentas se corre hacia el Litoral.

Dónde no llovería en exceso

Hay zonas que escapan a la tendencia. La Puna y la cordillera patagónica mostrarían señales más secas durante todo el período.

En mayo aparece una sorpresa: el modelo insinúa un déficit de 20 a 30 mm sobre Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el este del Chaco.

La historia de las grandes crecidas

La geografía de esta lluvia coincide con la de las grandes crecidas del Paraná y el Uruguay, en 1983, 1998 y 2016. Las tres ocurrieron con un El Niño extraordinario.

Con el suelo ya saturado en enero, cualquier tormenta de febrero puede convertirse en inundación. Las ciudades del Litoral y del Gran Buenos Aires ya saben lo que cuesta un desagüe tapado.

¿Hasta cuándo?

La NOAA espera que el fenómeno empiece a debilitarse a principios de 2027. Entre junio y agosto, hay un 61 % de chances de volver a la neutralidad, con La Niña débil en el horizonte.

Faltan unos siete meses para ese momento. Los mapas de Meteored son promedios de 51 simulaciones, no una sentencia, pero muestran hacia dónde se inclina la balanza. La pregunta ya no es si va a llover de más, sino si llegamos preparados.