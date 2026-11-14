Grupo de Narváez sumó a Integra Capital, que preside José Luis Manzano, como socio en el marco de la compra de Dia Argentina a su casa matriz española. Según GDN, Integra Capital se incorpora para fortalecer el plan de crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado argentino.

La venta de Dia se acordó con Dorinka, sociedad controlada por GDN, por alrededor de u$s 53,8 millones, según informó la compañía española. La transacción incorpora más de 900 sucursales, con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Con la compra, GDN Argentina alcanza una red de más de 1000 tiendas en 22 provincias y una estructura de más de 15.000 empleos directos e indirectos, según la compañía, que se ubica así entre los principales operadores del comercio minorista del país.

El nuevo socio que se suma al negocio

En el marco de la operación se incorpora Integra Capital. Este movimiento se suma a otros recientes efectuados por el Grupo, entre ellos la adquisición de la operación de Burger King en Argentina y las adquisiciones de Shell, Metrogas y activos petroleros de YPF.

En ese sentido, desde GDN señalaron que se abre una nueva etapa para la compañía “enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”.

Por qué vende Dia

Como detalló previamente El Cronista, Grupo Dia, que opera solo en España y la Argentina, explicó que la venta le permite concentrar sus recursos en España, su negocio más rentable, y eliminar la necesidad de futuros aportes de capital para sostener la filial local. Los fondos se destinarán a acelerar su expansión en el mercado español.

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La filial argentina perdió 24,4 millones de euros en el primer semestre de 2026 y 51,3 millones en todo 2025. Según expertos del sector, el precio pretendido originalmente por el vendedor habría rondado los u$s 100 millones.

Cómo queda Dia dentro de GDN

GDN opera ChangoMás, la ex Walmart Argentina, con foco en supermercados de mayor superficie. Con Dia suma tiendas de proximidad, con fuerte presencia barrial en el AMBA.

Dia tiene un modelo diferente al de las grandes superficies. Cerca del 30% de sus locales son propios y el 70% corresponde a franquiciados, una estructura que le permitió desarrollar una importante capilaridad territorial.

Según GDN, la incorporación permite complementar sus formatos, que ahora van de las grandes superficies a las tiendas de proximidad.

También hubo interés en Día por parte de Pedidos Ya y un fondo de inversión peruano experto en retail. Pero la oferta de GDN resultó la más sólida .

Algunos proveedores de Día venían notando algunos retrasos en la cadena de pago. Fue antes que se conociera que la empresa española estaba buscando un comprador para delegar su operación local, como finalmente hizo.