Los beneficios destinados a colaboradores pueden adoptar distintas formas, pero las experiencias aparecen como una alternativa para las empresas que buscan salir de los regalos tradicionales.

En ese escenario se inscriben las Gift Cards de Howard Johnson y Days Inn, una propuesta orientada a compañías que quieren reconocer a sus empleados, clientes o socios estratégicos con opciones vinculadas al descanso, el bienestar y la gastronomía.

Foto. Howard Johnson. Howard Johnson

Gift Cards para empresas: qué experiencias se pueden regalar

Las tarjetas permiten acceder a experiencias de alojamiento, gastronomía y spa para disfrutar en 42 hoteles Howard Johnson y Days Inn distribuidos en distintos puntos del país. En lugar de definir previamente una única experiencia, quien recibe el beneficio puede elegir la alternativa que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades.

La propuesta está pensada especialmente para empresas que buscan realizar regalos corporativos y reconocer a colaboradores, clientes o socios estratégicos. De acuerdo con la información compartida por la compañía, cada vez más firmas optan por ofrecer beneficios e incentivos a sus equipos y, dentro de esa tendencia, regalar estadías en hoteles aumentó en los últimos años.

El abanico de posibilidades no se limita al alojamiento. Las Gift Cards pueden utilizarse para experiencias vinculadas con gastronomía y spa, lo que amplía las opciones para quien recibe el regalo. Así, la propuesta combina en un mismo formato alternativas relacionadas con hoteles, viajes y bienestar.

Howard Johnson La Plata, Buenos Aires Howard Johnson La Plata, Buenos Aires

Un regalo que puede comprarse completamente online

Otro aspecto de la propuesta es su modalidad digital. Las Gift Cards pueden adquirirse de manera 100% online, durante las 24 horas y a través de la tienda de la Compañía. Esto permite realizar la compra a distancia y también resolver un regalo de último momento sin necesidad de recurrir a una entrega física.

La variedad de destinos suma otra característica al beneficio. Al contar con más de 40 hoteles donde disfrutar las experiencias, quienes reciben la tarjeta disponen de distintas alternativas para decidir dónde utilizarla. La elección puede contemplar propuestas de alojamiento, gastronomía o spa según las preferencias de cada persona.

Para el ámbito corporativo, esta modalidad puede utilizarse en acciones dirigidas a empleados, clientes o socios estratégicos. La compañía la presenta como una alternativa para reconocimientos y regalos empresariales, incluidos beneficios corporativos y obsequios de fin de año, con la posibilidad de que sea el destinatario quien seleccione posteriormente la experiencia.

Days Inn Sierra de la Ventana, Buenos Aires Days Inn Sierra de la Ventana, Buenos Aires

Las Gift Cards se encuentran disponibles en la tienda online de Howard Johnson y Days Inn: www.hjargentina.com/tienda

Para consultas destinadas específicamente al segmento empresarial, la información proporcionada por la compañía señala como canal de contacto el correo corporativo@hojoar.com.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.