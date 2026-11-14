El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas para este sábado 14 de noviembre en 4 provincias del país: Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, se esperan fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños.
Alerta naranja por tormentas en Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero
Según el informe del SMN, estas provincias con alerta amarilla estarán afectada por tormentas fuertes que podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica”.
Además, se espera que llueva mucho, ya que los valores de precipitación acumulada son entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.
Chaco
- Chacabuco.
- Comandante Fernández.
- Doce de Octubre.
- Dos de Abril.
- Fray Justo Santa María de Oro.
- General Belgrano.
- Independencia.
- Libertador General San Martín.
- Mayor Luis Jorge Fontana.
- Nueve de Julio.
- O’Higgins.
- Presidencia de la Plaza.
- Quitilipi.
- San Lorenzo.
- Sargento Cabral.
- Tapenagá.
- Veinticinco de Mayo.
- Maipú.
- Sudeste de Almirante Brown.
- Sudeste de General Güemes.
- Noroeste de Almirante Brown.
- Noroeste de General Güemes.
Santiago del Estero
- Este de Alberdi.
- Este de Copo.
- Este de Moreno.
Formosa
- Formosa.
- Laishí.
- Pilagás.
- Pilcomayo.
- Pirané.
- Patiño
Salta
- Anta.
- General Güemes.
- La Candelaria.
- Metán.
- Rosario de la Frontera.
Recomendaciones por alerta naranja
El SMN compartió un listado de recomendaciones para la jornada:
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.