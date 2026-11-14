Se aproxima un diluvio este sábado 14 de noviembre: se esperan fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños en 4 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas para este sábado 14 de noviembre en 4 provincias del país: Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, se esperan fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños.

Alerta naranja por tormentas en Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero

Según el informe del SMN, estas provincias con alerta amarilla estarán afectada por tormentas fuertes que podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica”.

Además, se espera que llueva mucho, ya que los valores de precipitación acumulada son entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.

Se aproxima un diluvio histórico este sábado 14 de noviembre: se esperan fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños en 4 provincias. Servicio Meteorológico Nacional

Chaco

Chacabuco.

Comandante Fernández.

Doce de Octubre.

Dos de Abril.

Fray Justo Santa María de Oro.

General Belgrano.

Independencia.

Libertador General San Martín.

Mayor Luis Jorge Fontana.

Nueve de Julio.

O’Higgins.

Presidencia de la Plaza.

Quitilipi.

San Lorenzo.

Sargento Cabral.

Tapenagá.

Veinticinco de Mayo.

Maipú.

Sudeste de Almirante Brown.

Sudeste de General Güemes.

Noroeste de Almirante Brown.

Noroeste de General Güemes.

Santiago del Estero

Este de Alberdi.

Este de Copo.

Este de Moreno.

Formosa

Formosa.

Laishí.

Pilagás.

Pilcomayo.

Pirané.

Patiño

Salta

Anta.

General Güemes.

La Candelaria.

Metán.

Rosario de la Frontera.

Recomendaciones por alerta naranja

El SMN compartió un listado de recomendaciones para la jornada: