Qué dice el Presupuesto sobre pagos al exterior e ingreso de divisas

Con la expectativa en revertir el déficit comercial que este año superará los u$s 5000 millones, por el derrumbe de las exportaciones del agro, el Gobierno trazó un futuro más próspero para el comercio exterior entre el 2024 y el 2026, a partir de un ingreso de divisas consolidado en u$s 100.000 millones al año.

En contraste con la caída 2,7% que se espera para la economía este año, las proyecciones del 2024 se ubican en el terreno positivo (2,5%) como consecuencia de un mejor flujo de divisas lo que le permitió delinear al equipo económico un deficit fiscal descendente (0,9%) con un tipo de cambio oficial a 600 y un retorno al superávit comercial por más de u$s 9.000 millones.

En el contexto internacional, el Presupuesto señala que, para 2024 el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una suba del PIB mundial del 3% pero con desaceleración en países centrales como Estados Unidos (1%), Brasil (1,2%) y China (4,5%).

Sin embargo, en el plano local, se prevé una recuperación del 2,75%, "motorizado por el repunte del sector agropecuario (+32,2%), debido centralmente a la recuperación prevista en la cosecha de soja y maíz", tras el golpe que generó la sequía tanto en ingreso de divisas como en la recaudación.

Esta expectativa de crecimiento de 2 puntos por años se prolonga hasta el 2026; se proyecta que el Consumo Privado siga creciendo en 2025-2026, en línea con el PIB (2,0% en 2025 y 1,8% en 2026), a la vez que también se proyecta un crecimiento sostenido de la Inversión (3,3% en 2025 y 3,2% en 2026).

Repunte y recuperación

Sin mayores cambios en la política fiscal que grava al sector agroexportador y, particularmente a la soja que representa cerca del 60% del ingreso de divisas al país, el documento proyecta un salto en las cantidades exportadas de bienes y servicios (+17,4%) a partir de la recuperación prevista en la cosecha gruesa.

En concreto, la liquidación de divisas ascenderá a u$s 101.246 millones y se sostendrá los siguientes dos años en torno a los u$s 108.813 y u$s 107.050, con variaciones de 2 y 1,8%, en 2025 y 2026, respectivamente.

En el documento que elaboró el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, las importaciones continúan bajo control y con una fuerte búsqueda de sustitución en sectores estratégicos, aun así, continuarán en alza los próximos 3 años , en línea con el crecimiento económico que se planea, pero "con una elasticidad al PIB progresivamente decreciente", aclara el texto.

En ese sentido, mientras el valor exportado de bienes y servicios se proyecta con un incremento de 19,6% el de las importaciones refleja una suba de 1,4% en 2024, lo que arroja un superávit comercial de u$s 9.372 millones ese año , que desciende hacia adelante (u$s 4.782 millones en 2026).

Derrame en la recaudación

Sobre el efecto del sector externo en la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que también sintió con fuerza el efecto "sequía" en el período actual, el Presupuesto 2024 no menciona reformas en relación a los Derechos de Exportación (DEX), pero si destaca el peso de la nueva contribución que grava las compras al exterior: el Impuesto PAÍS.

En total, se estima alcanzar la suma de $84.274.027,8 millones, lo que explica un alza de 105,5% por encima a la proyectada para el cierre del 2023, mientras que la presión tributaria pasaría de 23,61% del PIB a 23,92% en los próximos 12 meses.

Entre otros recursos, los provenientes de retenciones mostrarán un incremento de 356,2% anual , lo que equivale a 9,1 p.p. al crecimiento de la recaudación total.

Estos recursos pasarán de representar 0,63% del PIB en 2023 a 1,43% del PIB en 2024 en línea con la recuperación de los saldos exportables y "por el aumento del tipo de cambio", según se estima.

Del otro lado, los impuestos que gravan las compras al exterior -Derechos de Importación y Tasa de Estadística- ascenderán a $2.527.608,2 millones, monto que será 105,8% superior al registrado en el año 2023 , y se mostrarán estables en términos del PIB.

Entre las principales causas de la variación, el Presupuesto apunta a los aumentos estimados en las importaciones y en el tipo de cambio nominal; además aclara que "también tendrá un efecto positivo la continua mejora en el control de las operaciones de comercio exterior por parte de la Aduana".

En síntesis, el oficialismo no proyecta cambios fuertes en la política de comercio internacional, pero se apoya en una modificación que resultó central para regular la demanda de dólares de los importadores , el Impuesto PAÍS, con el que también espera compensar el alivio masivo en el IVA que se anunciará este lunes.