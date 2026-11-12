El Banco Central de la República Argentina aceleró la compra de divisas en el mercado mayorista y sumó u$s 103 millones este jueves, la mayor adquisición en lo que va del mes.

De esta manera, las compras realizadas desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario ascienden a u$s 16.147 millones, quedando más de un 60% por encima de la meta fijada para todo 2026.

Si bien sumó más dólares, las reservas internacionales sufrieron una caída en su stock diario de u$s 252 millones, pasando de US$ 49.330 millones a u$s 49.078 millones, arrastradas por la caída en la cotización del oro .

Compra de dólares del BCRA, mes a mes

Enero: u$s 1.158 millones.

Febrero: u$s 1.557 millones.

Marzo: u$s 1.671 millones.

Abril: u$s 2.769 millones.

Mayo: u$s 2.596 millones.

Junio: u$s 1.418 millones.

Julio: u$s 2.162 millones.

Agosto: u$s 768 millones.

Septiembre: u$s 473 millones.

Octubre: u$s 1.396 millones.

Noviembre: de momento, lleva comprados u$s 183 millones.

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió $1,50 hasta los $ 1.545,50, en lo que fue la primera jornada plena de actividades, ya que el miércoles se conmemoró el Día de los Veteranos en Estados Unidos, lo que restringió las operaciones cambiarias y redujo el volumen negociado.

En tanto, en el segmento minorista, el dólar se vendió a $ 1.570 en el Banco Nación.