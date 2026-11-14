En general, ignoro a los CEO estrella de rock. Pero ver a Jensen Huang en todas las noticias en los últimos días es un recordatorio útil de que, por más mala que creas que fue tu semana, podría haber sido peor.

Todo es relativo, ¿no? Por eso, incluso estoy tratando de sobreponerme al estrago que causó en mi cartera. De todos modos, la volatilidad es la regla del juego en estos días. Los mercados suben y bajan como canguros desbocados desde las elecciones de medio término en EE.UU.

Calma, Stuart. Volví a darle vueltas al tema de elegir el momento del mercado. La semana pasada, mientras los precios de las acciones a nivel global se desplomaban y los bonos se disparaban, estuve a segundos de liquidar mi ponderación del 19% en gilts y comprar más acciones.

La vida se interpuso y no apreté el botón. ¿Habría sido una buena operación? Tal vez, pero es demasiado pronto para saberlo. La teoría, sin embargo, dice que fui un tonto incluso por planteármelo. Anticipar los movimientos de corto plazo es imposible. Es mucho mejor mantener la calma y no hacer nada.

Lo que te hace ganar plata es el tiempo en el mercado, y no elegir el momento del mercado. Es difícil negar este dicho si mirás un gráfico de largo plazo de la mayoría de los índices bursátiles. Los precios van de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, con algunos tambaleos en el camino.

Querer pasarse de vivo en esos tramos de tambaleo es tentador. Sin embargo, el motivo por el que termina siendo catastrófico para tus rendimientos es simple. De hecho, en mi opinión, esta puede ser la principal lección de inversión que existe, y se reduce a la psicología.

Cuando los precios caen en picada, los datos de operaciones dejan en claro que nuestra tendencia es entrar en pánico y vender. (Hacemos lo contrario cuando los mercados están en auge). El peor caso de esto que vi en mi carrera fue durante la crisis financiera, cuando las salidas máximas se produjeron justo antes de que las acciones tocaran su punto más bajo.

Pero las ventas masivas breves, como las que vimos recientemente, también pueden castigar tu rendimiento. Eso se debe a que los días de rebote posteriores aportan muchísimo a los rendimientos de largo plazo. Y el problema es que estos suelen producirse bastante poco después de la caída inicial.

En otras palabras, ocurren justo después de que vendiste todo, así que no vas a cambiar de opinión tan rápido. O tal vez da vergüenza volver a llamar a tu broker. Los inversores también están en su máximo nivel de dolor inmediatamente después de perder una suma grande. El miedo no se convierte en codicia de la noche a la mañana.

Por lo tanto, esos días de rebote van y vienen mientras estás fuera del mercado. Tomemos el S&P 500 en las últimas tres décadas. Si te hubieras perdido los 10 mejores días de rebote ocurridos dentro de las cinco ruedas posteriores a una caída del 2% o más, tu rendimiento total sería 61% menor.

Si te hubieras salteado los 20 mejores días de rebote (más de los más pequeños), estarías rezagado en más de 80%. Los resultados son, en líneas generales, similares para el Nasdaq (65% y 85%) y el MSCI World (55% y 77%).

Para el índice MSCI EM Asia, que replica mi fondo, los números dan miedo. Los inversores que estuvieron fuera del mercado durante los 10 mejores días de rebote (de nuevo, inmediatamente después de una gran caída) se habrían despedido de tres cuartas partes de sus ganancias potenciales. Si te perdés los 20 mejores, de repente estás arriba apenas 24%, frente a una suba de 165% del índice.

Es una locura. Pero sin duda a veces se siente bastante cierto, sobre todo cuando los mercados van y vienen para todos lados. Probá, por ejemplo, afinar tus puntos de salida o de entrada en América Latina. El mes pasado, mi fondo subió 10%, solo para perder todo eso en una única rueda semanas después. En los últimos seis días volvió a subir 7%.

Cuando los precios caen en picada, los datos de operaciones dejan en claro que nuestra tendencia es entrar en pánico y vender. Shutterstock

Para la mayoría de los inversores minoristas, les aconsejaría que las lecciones anteriores son todo lo que necesitan recordar si alguna vez sienten el impulso de elegir el momento del mercado. Probablemente yo también debería atenerme a la regla de oro de comprar y mantener. La suerte estuvo de mi lado cuando roté mis acciones este año. Pero no debería tentarla.

Sin embargo, la razón por la que lo hice es otra cosa que vas a notar si mirás suficientes gráficos de muy largo plazo. Aunque la tendencia es inequívocamente alcista, puede haber períodos mejores y peores. El S&P 500, por ejemplo, no se movió de lugar entre 2000 y 2013.

¿Por qué pasa esto? Las valuaciones tienden a desviarse en torno a una media de largo plazo (aunque pueden mantenerse elevadas durante muchísimo tiempo, como estamos viendo en EE.UU.). Eso ofrece una oportunidad. Si acertás con el momento, sobre todo si movés fondos entre mercados que están en distintos puntos de sus ciclos, se pueden obtener muchísimas ganancias relativas e incluso absolutas.

Usando de nuevo el S&P 500, porque tiene la serie de datos más limpia y más larga, existe una correlación negativa significativa (en jerga estadística) entre su relación precio-ganancias y los rendimientos posteriores a 10 y 20 años.

En otras palabras, cuando la relación es más baja, hay más probabilidades de obtener rendimientos más altos en las próximas décadas, y viceversa. No siempre se cumple. Y la correlación puede romperse por más tiempo del que podés mantenerte solvente, para parafrasear al analista estadounidense A. Gary Shilling.

Pero con el tiempo conviene reducir tu ponderación cuando las valuaciones están altas y volver a aumentarla cuando están más bajas. A veces puede parecer en esta columna que decido a ojo, pero en todos mis fondos estoy vigilando constantemente sus valuaciones relativas, así como sus valuaciones en comparación con su propia historia.

Es aburrido, sin duda, aunque tu modelo de lenguaje de gran tamaño favorito ahora puede hacer este tipo de cosas en un santiamén. Aun así, si no tenés ganas de molestarte, también está bien. No hacer nada es una estrategia de inversión perfectamente legítima. Hasta puede ser la mejor.