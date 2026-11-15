El Kremlin confirmó este sábado que Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping se sentarán juntos el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. Será la primera reunión conjunta de los líderes de Estados Unidos, China y Rusia.

El encuentro se hará en el marco del foro de la APEC, que se celebra el 18 y 19 de noviembre y tiene a Xi como anfitrión. Según la Casa Blanca, la conversación girará en torno a la reducción de armas nucleares.

Qué dijo el Kremlin

La confirmación llegó de boca del portavoz presidencial Dmitri Peskov, en declaraciones a la agencia Interfax: “Se ha alcanzado un acuerdo para la celebración, el día 19, de una reunión trilateral entre los presidentes Putin, Xi y Trump. Ese encuentro tendrá lugar en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC”.

Moscú ya había adelantado esta semana que las partes trabajaban en la agenda de la reunión, aunque todavía no había revelado la fecha. La Casa Blanca había anunciado el viernes que el encuentro tendría lugar la semana próxima.

El arsenal nuclear, en el centro de la agenda

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que la reunión se centrará en la “reducción de armas nucleares”. Un funcionario estadounidense, en diálogo con la prensa, moderó las expectativas: “No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares”.

Otro funcionario de la Casa Blanca indicó que Trump también tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral. En cambio, la guerra en Ucrania no estaría en la mesa de los tres, según medios que citan fuentes estadounidenses.

Una cumbre comparada con Yalta

La cita ya se compara con la Conferencia de Yalta de 1945, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Allí, las potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo.

Ucrania sí será parte de otra conversación, porque Putin y Trump planean una reunión bilateral en Shenzhen. Allí abordarán ese conflicto y otros temas de interés común, según las autoridades rusas.

Con información de EFE.