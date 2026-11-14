Todavía resonaban los ecos de la visita del León XIV cuando la economía reclamó, otra vez, el centro de la escena. Un día separó la despedida del Papa de la sorpresa del inesperado dato de inflación, un número que el ministro Luis Caputo intentó explicar a poco de conocerse.

El INDEC informó el jueves que el IPC de octubre fue de 2,2%, por encima del 1,8% que esperaba el mercado. Fue el registro mensual más alto desde abril y mostró que la desinflación, que el Gobierno exhibe como su principal logro, se estancó cerca del 2%. El titular del área económica lo atribuyó a los cambios en el régimen de Zona Fría, que impactaron en las tarifas.

El registro tiene lugar en un contexto de estancamiento del empleo y crecimiento de la informalidad. Según el último dato disponible, la desocupación llegó a 7,9% en el segundo trimestre, el nivel más alto desde 2021. El trabajo precario, en tanto, alcanza al 45% de los ocupados. Detrás de esas cifras hay un empleo formal que no despega: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el sector privado registrado perdió más de 216.000 puestos.

Y sobre ese dato, y su impacto en la imagen presidencial, enfatiza el último Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg, la consultora que anticipó el triunfo de Javier Milei en 2023. El relevamiento, que se realiza mensualmente, muestra una caída en la aprobación del Presidente y, a la vez, un salto del desempleo al primer lugar de las preocupaciones ciudadanas.

La imagen de Milei y la comparación con otros dirigentes

La aprobación del Presidente cayó a 36,2%, mientras que la desaprobación subió a 60,6%. En septiembre los números habían sido 38,5% y 57,2%, respectivamente. Se interrumpe así la leve mejora de agosto y septiembre, y la desaprobación vuelve a ser la más alta desde julio, cuando llegó a 62%.

La evaluación de la gestión muestra un panorama similar. Un 55,7% la califica de mala o muy mala, un 15,4% de regular y apenas un 28,9% de excelente o buena, el piso de toda la serie que releva el informe desde marzo de 2024. La brecha entre quienes aprueban y quienes evalúan bien sugiere un respaldo con reservas.

En el ranking de imagen, Milei quedó quinto, con 36% de opiniones favorables y 62% de desfavorables. Lo superan Cristina Kirchner (41%), Axel Kicillof (39%), Myriam Bregman (39%) y Patricia Bullrich (37%). Ninguno de los 16 dirigentes medidos tiene más imagen positiva que negativa. Cristina Kirchner y Bregman comparten el mejor diferencial (−12 puntos), contra −26 de Milei.

Más abajo aparecen otros nombres del oficialismo y sus aliados. Karina Milei registra 14% de imagen positiva y 73% de negativa, un saldo de −59 puntos, mientras que Santiago Caputo suma 21% y 64%. Mauricio Macri (24%) y Martín Menem (22%) también quedan lejos de la cima. Alberto Fernández cierra el listado con 81% de imagen negativa.

El desempleo, la variable que pegó el salto

El cambio más significativo del informe está en la agenda de preocupaciones. El desempleo pasó de 44% a 50,2% en un mes y encabezó el ranking de los problemas más importantes del país, en una consulta en la que cada encuestado podía elegir hasta tres opciones. Es el valor más alto de la serie que muestra el informe desde octubre de 2024.

El movimiento se dio a costa de la corrupción, que había liderado la lista en septiembre con cerca de 50% y cayó diez puntos, hasta 40,2%. Al mismo tiempo, los precios y la inflación subieron de 28% a 32,4%, y la situación económica general llegó a 34,5%. La impunidad (25%) y la educación (22,4%) siguen en la tabla.

La percepción del mercado de trabajo es la más negativa de todas las que mide el informe. Un 69% evalúa mal la situación del empleo, contra 12% que la considera buena, lo que arroja un saldo de −57 puntos. Para la economía del país el saldo es de −41 y para la situación familiar, de −29.

El Gobierno tampoco encuentra en el empleo un punto fuerte. Las políticas de empleo y reducción de la pobreza tienen un saldo de −36 puntos, y el 64% considera un error los despidos y la caída de salarios en el sector público. La gestión económica y fiscal (−19) y la agricultura (−13) son las menos castigadas.

Hay un matiz que el oficialismo puede leer con optimismo: la confianza del consumidor mejoró de −33,3 a −25,8 puntos y las expectativas a seis meses son menos sombrías que la evaluación del presente. Aun así, Argentina sigue en el último lugar de la región y el 51,9% planea comprar menos bienes durables, un indicio de que el bolsillo todavía no respira.

De cara a 2027, el dilema para la Casa Rosada es de tiempos. La desinflación se estancó en torno al 2% mensual y el empleo, que explica buena parte del malestar, es una variable lenta. Si la mejora no llega a los hogares, el desempleo puede convertirse en el principal condicionante del Gobierno.

El núcleo que se erosiona: un dato incómodo para el oficialismo

El informe permite medir qué pasa dentro de la propia base de Milei. Entre quienes lo votaron en el balotaje de 2023, un 27,8% desaprueba hoy su gestión; un 67,7% la aprueba y un 4,5% no sabe. Es decir, más de uno de cada cuatro de sus votantes de entonces ya se bajó del respaldo.

El desgaste es todavía mayor entre el electorado que acompañó a Juntos por el Cambio en la primera vuelta de 2023, donde la desaprobación llega a 34,8% y la aprobación se ubica en 58,8%. En cambio, entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, la aprobación sube a 78,7% y la desaprobación baja a 16,6%.

La lectura política es doble. Por un lado, el piso parece firme: quienes votaron a La Libertad Avanza en 2025 mantienen una aprobación cercana al 80%. Por otro, el crecimiento depende de votantes más críticos: las mujeres desaprueban en un 70,7%, contra 49,5% de los varones.

A esto se suma la geografía y el bolsillo. En el Gran Buenos Aires desaprueba el 66,1%, el valor regional más alto, y entre los hogares que ganan menos de $ 630.000 el rechazo llega a 76,2%. En cambio, entre los de ingresos más altos ronda el 50%.

Para el Gobierno, el desafío es de reloj corto: el empleo no mejora con la rapidez que reclaman los votantes y la inflación volvió a sorprender. Con la economía como termómetro, hay dos señales de alerta temprana de cara a 2027, aunque queda tiempo hasta la elección y en Argentina, en un año, muchas cosas pueden pasar.