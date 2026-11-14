Javier Milei participó por primera vez de manera activa en La Noche de los Museos desde que asumió la Presidencia. Lo hizo este sábado, a las 18, en el Museo de la Casa Rosada, donde inauguró una muestra dedicada a Manuel Belgrano.

La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, reúne imágenes y documentos inéditos elegidos por Diego Valenzuela, historiador, senador bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia. El recorrido se detiene en el pensamiento previo a la Revolución de Mayo y en su paso por el Ejército del Norte.

Después de la intervención del senador bonaerense Diego Valenzuela, impulsor de la muestra, quien destacó la figura de Belgrano, fue el turno de Milei de tomar la palabra. “Manuel Belgrano era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la civilización occidental”, enfatizó el mandatario.

“Belgrano era un impulsor del crecimiento económico. Al tomar a Adam Smith, toma un modelo que explica el crecimiento económico”, remarcó. Aprovechó para enfatizar varios de los cambios impulsados durante su gobierno, como la Ley de Glaciares. “Va a multiplicar por 20 nuestras exportaciones de minerales”. Y agregó: “En muy pocos años, el sector energético va a tener un superávit de 50 mil millones de dólares”.

En otro momento del discurso, el mandatario se puso en clave electoral y aseguró: “Para los que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”. En ese sentido, enfatizó: “El objetivo para 2031 es comercializar con el 90% del planeta”.

“Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente. Él vio el futuro del país a través de la libertad”.

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