Fanático del Rojo. Trabaja en Aeropuertos Argentina desde los 18 años y lleva 26 dentro de la misma compañía que algún día supo recibirlo cuando era solo un estudiante de Administración de Empresas (UBA). Daniel Ketchibachian empezó su carrera profesional en el área comercial de Ezeiza. Después pasó por Armenia, Uruguay y Brasil, donde llegó a presidir el consorcio que administraba los aeropuertos de Brasilia y Natal. En septiembre de 2019 asumió como CEO de Aeropuertos Argentina para administrar las 35 terminales del país.

La compañía viene de renegociar una extensión de su contrato de concesión, en un negocio que está cambiando. Para muchos viajeros, el aeropuerto se convirtió en “parte” del viaje, en una experiencia en sí misma.

Para Ketchibachian, el próximo salto del negocio aeroportuario será hacer que cada etapa del viaje sea más ágil. Menos interacción humana, controles más rápidos y una experiencia cada vez más fluida que le permitan al pasajero atravesar la terminal sin demoras innecesarias. Es a lo que llama “Menos fricción”.

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