En el plano fiscal, Kiguel observó que el ajuste del gasto público no tuvo correlato en los distritos subnacionales.

El economista Miguel Kiguel descartó que el programa económico del Gobierno atraviese un agotamiento estructural , aunque lanzó fuertes críticas al esquema monetario actual y advirtió por los efectos de la incertidumbre política.

“El modelo no está en crisis ni por casualidad”, aseguró en diálogo con Cadena 3, al tiempo que atribuyó las tensiones recientes al alza de las tasas internacionales y al impacto de las elecciones sobre las decisiones empresarias.

Según explicó el director de Econviews, el clima electoral adelantó la cautela de los inversores reales y financieros. “Con las elecciones se ponen en modo pausa muchas de esas inversiones; el costo de entrar y equivocarse es más alto que el de esperar un año”, señaló.

Para Kiguel, Argentina sufre más esta volatilidad que otros países de la región por sus “bandazos muy fuertes”: “El temor es que venga otro y vuelva a meter una economía dirigista”.

El tramo más crítico de su análisis apuntó a los pronósticos oficiales sobre la inflación y a la falta de definiciones del Banco Central. “No miraron las experiencias internacionales, miraron los libros de texto”, sostuvo sobre el Presidente y su equipo económico, a quienes ve más apegados “a la teoría económica que a la práctica”. En esa línea, remarcó que les costó contemplar el peso de la inercia inflacionaria en los programas de estabilización.

Para Kiguel, la principal falencia oficial radica en la ausencia de un ancla definida frente a la solidez de las cuentas públicas.

El director de Econviews atribuyó la demora en la baja de los precios a la "inercia" y advirtió que el orden fiscal es solo una precondición.

“No hay un programa monetario claro. Así como hay un programa fiscal claro, en lo monetario es un plan muy confuso”, disparó. Y detalló: “Te dicen que los agregados monetarios no suben y sí suben; te dicen que el tipo de cambio flota y cuando ves, no flota”. Por eso, sugirió evaluar un cambio de estrategia hacia un régimen de metas de inflación, dado que el orden fiscal es “una precondición”, pero no alcanza por sí solo.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia una dolarización a partir del boom exportador de Vaca Muerta y la minería, el economista bajó las expectativas. “Los dólares que entran son dólares del sector privado. El Estado no recibe esos dólares”, aclaró. Recordó que para acumular reservas y mejorar su capacidad de pago, el Tesoro debe tener superávit fiscal para comprar esas divisas o bien recurrir a la emisión.

A la vez, advirtió que un ingreso masivo de divisas por el sector energético puede derivar en un cuadro de “enfermedad holandesa” que reste competitividad a la industria tradicional y al turismo local. “Hacia adelante hay una pregunta sobre cómo se hace para evitar una sobrevaluación del peso”, planteó, al señalar que mientras los hoteles de Bariloche están vacíos, los argentinos viajan al exterior .

En el plano fiscal, Kiguel observó que el ajuste del gasto público —que cifró en casi cinco puntos a nivel nacional— no tuvo correlato en los distritos subnacionales. “Las provincias no sé si han bajado el gasto público”, apuntó. También pronosticó que la Casa Rosada no podrá sostener indefinidamente el freno total a la infraestructura: “El Gobierno va a tener que hacer obras en ruta, va a ser imposible hacer todo con concesiones” sin otorgar subsidios.

Hacia el cierre, estimó que varios sectores tradicionales deberán reconvertirse o “tomar la pérdida rápido”, aunque consideró que ciertas transformaciones ya son irreversibles. “No vamos a volver a las SIRA” ni a un Estado omnipresente, vaticinó Kiguel, proyectando una nueva relación entre el sector público y el mercado más allá de las políticas sectoriales como el RIGI.