El presidente de Argentina habla con su homólogo de Bolivia durante los actos oficiales de investidura de Keiko Fujimori en Perú.

A un año de las próximas elecciones presidenciales, el mapa político comienza a delinearse al calor de las urgencias de la microeconomía. Con la inflación cediendo terreno en la discusión pública, el deterioro del poder adquisitivo y el fantasma de la falta de trabajo se erigen hoy como los principales determinantes del humor social.

En este contexto de bolsillos ajustados y demandas cotidianas insatisfechas, tanto el oficialismo como la oposición ensayan los primeros armados para una contienda en la que la división o fusión de los espacios de centroderecha será clave para el resultado final.

Esta radiografía del clima social y las proyecciones electorales fue plasmada en el último estudio de opinión pública elaborado por la consultora Isasi / Burdman, al que tuvo acceso El Cronista, que se llevó a cabo de manera online entre el 19 y el 25 de julio de 2026 sobre una muestra de 1896 casos.

El informe detalla de manera minuciosa qué es lo que más inquieta a los argentinos y proyecta cómo impactaría la autonomía o la alianza del PRO en la carrera hacia la Casa Rosada.

El actual presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri fueron duramente criticados por Cristina Kirchner en la previa de Navidad.

El principal problema que debe resolver Milei

Al indagar sobre los principales problemas del país, la agenda de los ingresos domina ampliamente el escenario, desplazando a variables macroeconómicas que supieron liderar históricamente.

Según el sondeo, los “bajos ingresos” ocupan el primer lugar de las preocupaciones con el 25% de las menciones, seguidos muy de cerca por el “desempleo”, que alcanza el 20%.

Recién en el tercer puesto aparece la corrupción (19%), mientras que la inflación retrocedió hasta el sexto lugar con apenas un 6%, ubicándose por detrás de la pobreza (9%) y la inseguridad (8%).

Con y sin el PRO: cómo le iría al Gobierno si las elecciones fueran hoy

Con este telón de fondo, la encuesta midió la intención de voto de cara a 2027 a través de dos escenarios distintos, marcados por la decisión estratégica que tome el partido fundado por Mauricio Macri.

En un primer escenario, donde el PRO no figura como oferta independiente y sus votantes se acoplan a la oferta del Gobierno, La Libertad Avanza de Javier Milei lidera cómodamente con un 39% de las preferencias. Muy por detrás, con el 23%, se ubica el conglomerado denominado “Fuerza Patria & PJ”, que agrupa a figuras como Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

En ese mismo escenario fragmentado, una eventual “Alianza de Radicalismos y Peronismos provinciales”, referenciada en gobernadores como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, empata en el tercer lugar con el Frente de Izquierda de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, ambos con el 7% de intención de voto.

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Sin embargo, la foto cambia sensiblemente cuando se introduce una segunda hipótesis en la que el PRO decide competir con sello y lista propia, fragmentando la oferta oficialista y poniendo a prueba la retención de votos de la gestión libertaria.

Al presentarse como un jugador independiente, el PRO logra capturar un 10% del electorado nacional. Esta irrupción le resta cuatro puntos directos a La Libertad Avanza, que desciende al 35%, un número que de todas formas le alcanza para mantener el primer lugar de manera holgada.

Por su parte, la opción que nuclea al kirchnerismo y al peronismo tradicional no sufre alteraciones y se estanca en su núcleo del 23%.