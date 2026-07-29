Cada vez más viajeros buscan formas de reducir los gastos asociados a los vuelos, especialmente cuando las aerolíneas aplican cargos por equipaje adicional o por superar los límites de peso. En ese contexto, un novedoso producto comenzó a ganar popularidad por ofrecer una solución distinta a las opciones tradicionales.

La protagonista es la Voyage Coat, una campera especialmente diseñada para almacenar ropa y objetos personales en su interior. Gracias a su capacidad de carga y a su particular diseño, muchos pasajeros la consideran una alternativa para optimizar el equipaje de mano y disminuir el riesgo de pagar recargos durante un viaje.

Cómo funciona la campera que reemplaza a la mochila y al carry-on

El diseño incorpora más de 16 bolsillos internos distribuidos estratégicamente para guardar prendas, dispositivos electrónicos, documentos, cargadores y otros artículos de uso frecuente. Según el fabricante, la prenda puede transportar alrededor de 6,3 kilos, una capacidad similar a la de algunos equipajes de cabina.

La campera puede almacenar hasta 6,3 kilos en sus distintos bolsillos (Fuente: Voyage Coat). Voyage Coat Travel

La principal diferencia frente a una mochila o un carry-on es que esta propuesta se utiliza como una prenda de vestir. Mientras los bolsos suelen computarse como parte del equipaje permitido por la tarifa contratada, la campera acompaña al pasajero durante todo el trayecto sin ocupar, en principio, una pieza adicional. Además, permite acceder rápidamente al pasaporte, la billetera o el teléfono sin necesidad de abrir una valija.

Las ventajas que explican por qué este producto se volvió tendencia

Otra de las características destacadas es que combina varias funciones en un solo artículo. Además de servir como espacio de almacenamiento, actúa como abrigo impermeable y puede plegarse para transformarse en un bolso tipo duffle cuando no se utiliza puesta.

Quienes la eligen también destacan que evita despachar parte del equipaje y mantiene siempre cerca los objetos más importantes durante el vuelo. La campera incorpora compartimientos con protección para reducir la posibilidad de lectura inalámbrica no autorizada de tarjetas o documentos compatibles, una prestación que no suele estar presente en la mayoría de las valijas convencionales.