La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un nuevo paro de colectivos que frenará por completo el transporte público de Catamarca y La Rioja.

La medida de fuerza convocada por el sindicato será por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de las escalas salariales.

Paro de colectivos: cuándo entra en vigencia la medida de fuerza

El gremio seccional Catamarca-La Rioja anunció que la medida de fuerza por tiempo indeterminado será desde las 00:00 del miércoles 29 de julio.

La medida contempla la no asistencia de los trabajadores a sus lugares de trabajo en reclamo de que las empresas reconozcan y apliquen las escalas salariales vigentes desde enero.

Los valores fueron acordados a nivel nacional entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para las jurisdicciones del interior del país.

La notificación fue presentada por el secretario general de la seccional y desde la UTA sostuvieron que se agotaron las instancias de diálogo y conciliación voluntaria con las empresas del sector.

Cuándo retomará el servicio de transporte público

El paro de colectivos se sostendrá de manera indefinida hasta que las empresas presenten una respuesta favorable que garantice el pago de los montos adeudados.

La notificación ya fue ingresada en la Dirección Provincial de Inspección Laboral y se espera que las autoridades convoquen a ambas partes para dictar una conciliación obligatoria para evitar la paralización total del servicio de transporte público.