Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo para la economía, debido al daño que genera en cada una de las etapas de la cadena productiva, aunque, para las provincias y CABA, es una de sus principales fuentes de recursos (en promedio, representa un 80%).

Al hacer hincapié en este impuesto, es imposible no mencionar la incidencia de los mecanismos de retención y percepción (SIRCREB, SIRCUPA y SIRPEI, entre otros), los cuales generan serios inconvenientes para el desarrollo de las empresas.

En otras palabras, los saldos a favor de Ingresos Brutos son capital de trabajo inmovilizado que las compañías no pueden utilizar para invertir, producir o generar empleo.

“Es dinero que ya salió de la caja —vía retenciones, percepciones o pagos a cuenta— pero que no vuelve cuando debería. Mientras tanto, esas empresas deben seguir cubriendo su operación diaria, stock, proveedores, capital de trabajo, y para eso muchas veces recurren a financiamiento externo, pagando intereses porque el fisco ya les retuvo dinero de más “, señaló Luciano Perez Redaelli, Tax Manager en TMF Group Argentina.

La última encuesta realizada por KPMG reveló que solo un 16% de los contribuyentes consultados manifestó que no posee saldos a favor de Ingresos Brutos . El 84% restante aseguró que posee saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas.

Las dificultades son aún mayores si se considera que algunas empresas operan en distintas provincias y, por lo tanto, se enfrentan a reglas, alícuotas, regímenes y tiempos de devolución muy diversos.

“Los saldos a favor deben gestionarse con lógica de tesorería y compliance: cuánto se acumula, en qué jurisdicción, por qué régimen, y con qué posibilidad de exclusión, reducción, compensación o devolución ”, agregó Perez Redaelli.

Ingresos Brutos representa alrededor del 4% del PBI en términos de recaudación Imagen ilustrativa (El Cronista

En ese sentido, algunas jurisdicciones implementaron diferentes procedimientos para avanzar con la devolución de los saldos a favor del impuesto más “dañino” para la economía. Sin embargo, no todos los contribuyentes pueden acceder a los distintos regímenes, como sucede en el caso de las grandes empresas.

CABA

CABA habilitó un mecanismo de devolución de saldos a favor, una herramienta diseñada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que agiliza y facilita el reintegro de saldos originados en Ingresos Brutos.

Los contribuyentes con saldos de hasta $ 15 millones podrán solicitar la devolución de manera 100% online, a través de la Cuenta Corriente Tributaria.

Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo haber presentado todas las declaraciones juradas del impuesto, no tener deuda judicial o no estar adherido a planes de facilidades de pago vigentes , entre otras cuestiones.

“Ya se realizaron más de 28.000 devoluciones, con un promedio de $ 1,5 millones por contribuyente. Además, el plazo de resolución se redujo de tres meses a solo 48 horas hábiles y, por la ampliación del monto máximo para solicitarlo, más vecinos de la Ciudad pueden acceder a este beneficio”, precisaron desde AGIP.

Provincia de Buenos Aires

Por su parte, la provincia de Buenos Aires también habilitó un mecanismo denominado “Riesgo 0-SAF 0”. Según datos publicados recientemente por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), el régimen evitó que las empresas y los contribuyentes inmovilizaran más de $ 8.500 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos.

“Más de 10.300 contribuyentes accedieron al recálculo automático de sus alícuotas de retención y percepción”, informaron.

La medida apunta principalmente a comercios y pequeñas y medianas empresas (PyMEs), entre otros contribuyentes, quienes pueden solicitar devoluciones simplificadas de hasta $ 3,5 millones.

“Cuando llegamos había tres meses de stock de saldos a favor; hoy estamos por debajo de los 0,9 meses. Bajamos más de dos meses de stock. Devolvimos un billón de pesos al sector privado en concepto de capital de trabajo y redujimos la presión de los regímenes”, aseguró en mayo, en una entrevista exclusiva con El Cronista, Cristian Girard, director de ARBA.

Santa Fe

En tanto, la provincia de Santa Fe implementó en abril del año pasado un régimen de devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos. Según los últimos datos acumulados a marzo de este año, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió $ 5.320.232.996, luego de 1.928 solicitudes gestionadas de manera online a través del sitio oficial del organismo.

Los contribuyentes pueden acceder a diferentes mecanismos y así solicitar la devolución de saldos a favor en Ingresos Brutos

A esto se suma un mecanismo de devolución de saldos a favor de carácter interjurisdiccional, implementado conjuntamente por Santa Fe y CABA , denominado Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI).

El acuerdo habilita a los contribuyentes a solicitar mensualmente la devolución de hasta $ 10 millones por saldos a favor de Ingresos Brutos, con un tope de compensación mensual de $ 100 millones entre ambas jurisdicciones.

De esta manera, los porteños podrán solicitar la devolución de saldos a favor en Santa Fe, mientras que los santafesinos con créditos fiscales en CABA podrán gestionar el reintegro a través del sitio de AGIP.

Chubut

A partir del 1° de junio, la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) implementó un mecanismo online para solicitar certificados de exclusión y atenuación de alícuotas para aquellos contribuyentes alcanzados por los distintos regímenes de recaudación de Ingresos Brutos.