La secretaria general, Karina Milei, ya empieza a pensar cómo recalibrar la alianza de Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires de cara a 2027, con una premisa que hoy ordena toda la estrategia: competir con estructura propia antes que negociar, y si en algún momento hay que acordar, no hacerlo con cualquier Macri .

El ideal libertario de aquel mayo del 2025 quedó muy lejos . El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, había arrasado las urnas porteñas y había dejado atrás al peronismo pese a haber fragmentado el voto anti-K. El PRO, que gobierna hace casi dos décadas la Ciudad, no habían llegado a los 16 puntos . Ahora, con Adorni fuera de la escena política, hay una acefalía de candidaturas que todavía no definieron cómo resolver.

Ahí es cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ve una oportunidad. Pese a que su sintonía con el oficialismo mejoró notablemente a nivel institucional, dentro del núcleo duro libertario siguen reacios a tender manos a nivel electoral. Para octubre del 2025 sí hubo alianza con el PRO, con Patricia Bullrich al frente, pero el macrismo solo consiguió los tres últimos lugares de las listas.

La semana pasada, el mandatario porteño afirmó en diálogo con Radio Rivadavia que “las relaciones con La Libertad Avanza son buenas” y que “no hay que descartar” un acuerdo electoral de cara a 2027. Para lograrlo incluso se tantean personajes de cercanía con el oficialismo, como el líder amarillo en la provincia, Cristian Ritondo, para que también una puentes del otro lado de la General Paz.

Jorge Macri y Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo

Durante el fin de semana incluso circularon versiones sobre un plan para que Diego Santilli, actual jefe de Gabinete y el ganador de la alianza PRO-LLA en la provincia de Buenos Aires, sea finalmente la carta para la Ciudad . “Nada de eso, Diego va a la provincia”, descartaron de cuajo fuentes violetas.

La posibilidad ideal para el jefe de Gobierno es avanzar en una reelección en la Ciudad, con candidato a vice violeta. ¿Podría ser Jorge Macri el candidato de Karina? Lo cierto es que en el seno violeta se fijan en los nombres propios, y el actual mandatario no está sobre la mesa.

"El acuerdo, si hay, va a ser con Mauricio, no con Jorge”, remarcaron ante El Cronista fuentes allegadas a la negociación, quienes insisten en que nunca existió un compromiso formal con el actual jefe de Gobierno porteño. La idea, según persisten altas fuentes del partido, es mantener esa premisa para el año que viene .

Los gestos estos de cercanía entre Jorge Macri y el presidente Javier Milei durante distintos actos oficiales de las últimas semanas, entre ellos el Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, luego de que el jefe de Estado le negara el saludo no se traduce en una alianza asegurada con Karina Milei, la titular del partido y quien tiene la lapicera para ordenar el tablero electoral.

Quien oficia de vocera en ese aspecto es su mano derecha en la legislatura, Pilar Ramírez, una de las espadas de Karina en el armado y una de las principales críticas de Jorge Macri, a quien acusa de copiarse de la agenda libertaria en la legislatura. “Si nos está copiando, buenísimo, no somos celosos, nos encanta”, ironizó, aunque remarcó que el cambio de discurso “debe traducirse en medidas concretas”.

Fue la propia legisladora quien, consultada sobre la posibilidad de que Manuel Adorni vuelva a competir como candidato en la Ciudad, lo respaldó sin ningún matiz. Sobre la causa judicial que investiga su declaración patrimonial, sostuvo que el exvocero y exjefe de Gabinete “siempre estuvo a derecho”, y remarcó que corresponde esperar la resolución de la Justicia antes de sacar conclusiones.

Manuel Adorni se transformó en el gran personaje político de la semana tras su triunfo en las elecciones de CABA (Fuente: NA).

La pregunta directa llegó después: si volvería a elegirlo como candidato en la Ciudad, pese al escándalo que terminó por sacarlo de la escena política nacional. “En esas circunstancias, seguramente sí”, respondió Ramírez, sin dudar, en una definición que deja abierta la puerta a que Adorni vuelva a estar en danza si la Justicia lo despeja del expediente por enriquecimiento .

Adorni había sido, hasta su salida del Gobierno, la principal carta con capital electoral propio en la Ciudad, y su ausencia es justamente la que hoy deja a LLA sin un nombre instalado para pelear la Jefatura de Gobierno en 2027.

Mientras se resuelve esa acefalía, el bloque porteño ya tiene lista una batería de proyectos para retomar apenas termine el receso invernal de la Legislatura. El más ambicioso es una versión local de la Ley Bases, con 125 artículos que contemplan la fusión de reparticiones, la eliminación de Unidades de Proyectos Especiales y la conversión de empresas con participación estatal en sociedades anónimas.

A eso se suma el impulso a la eliminación o suspensión de las PASO porteñas, aunque en el propio bloque admiten que hoy no cuentan con los votos necesarios en la Legislatura para sacarla adelante. El timing de esa discusión, además, dependerá de lo que ocurra a nivel nacional con la reforma electoral y las adhesiones que consiga territorialmente la Casa Rosada.

El otro nombre que sigue sin resolución dentro de este mismo esquema es el de Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque oficialista en el Senado. La exministra de Seguridad todavía no definió si buscará competir por la Jefatura de Gobierno porteña o si continuará en la Cámara alta: “estamos todos peleando para que haya una reelección del Presidente... después, estoy para lo que haga falta, quizás me quede donde estoy”, planteó la última vez que habló al respecto con LN+.