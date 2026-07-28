Karina Milei recalibra la estrategia para la Ciudad: sin candidato definido y con un mensaje para Jorge Macri
La Libertad Avanza apuesta a competir con estructura propia y deja abierta la posibilidad de un acuerdo solo con Mauricio Macri, mientras que mantienen vivos los gestos para con Adorni. El límite de Karina tiene nombre propio.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 28 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.