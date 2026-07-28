La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios de la administración pública sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la realización de un paro nacional con movilización hacia el Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida busca visibilizar el reclamo por una recomposición salarial de emergencia, al tiempo que denuncia despidos y vaciamiento en diversos organismos estatales.

La definición fue adoptada tras una reunión de la Conducción Nacional del gremio en el Hotel Quagliaro. La jornada de protesta tendrá un impacto directo en el funcionamiento operativo del Estado y en la logística urbana, ya que coincidirá con el reinicio del ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas provincias tras el receso invernal.

¿Qué servicios se verán afectados?

La medida de fuerza alcanzará a diversas áreas de la Administración Pública Nacional, con distintos niveles de adhesión según el sector:

Atención al público en organismos estatales: sedes de ministerios, secretarías y dependencias descentralizadas operarán con esquemas reducidos o sin atención presencial.

Escuelas y centros educativos: ante la posible adhesión de docentes nucleados en CTERA y del personal auxiliar afiliado a ATE, el reinicio de clases tras las vacaciones de invierno podría sufrir demoras o suspensiones parciales en CABA y provincias clave.

Tránsito y accesos al Microcentro: la movilización hacia la sede del Ministerio de Economía puede provocar cortes y demoras en la circulación vehicular durante la mañana y el mediodía del lunes.

Servicios esenciales: en hospitales públicos y organismos asistenciales se mantendrán guardias mínimas para urgencias.

En este escenario, la conducción sindical evalúa coordinar acciones de marcha junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), lo que complejizaría la circulación en el área metropolitana.

Paro nacional: qué servicios quedarán suspendidos el lunes 3 de agosto (foto: archivo).

Paritarias vs. inflación: los números del reclamo

El trasfondo del reclamo radica en el deterioro de los ingresos en el sector público. Según las cifras que maneja la conducción gremial, los incrementos paritarios alcanzaron un 12,9% acumulado en la Administración Pública Nacional en lo que va del año (hasta el mes de junio), ubicándose por debajo de la inflación acumulada del 16,9% registrada en dicho período. A este desfasaje de cuatro puntos porcentuales en los primeros seis meses del año, el sindicato le añade una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 45% en los últimos dos años y medio, agudizada por un incremento superior al 900% en las tarifas de servicios públicos desde la asunción de la actual gestión.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el rumbo de la política fiscal oficial y la dinámica de las negociaciones paritarias negociadas con otros sectores sindicales, advirtiendo sobre el creciente nivel de endeudamiento que afecta a los empleados públicos y la necesidad de sostener un plan de lucha frente al ajuste en el sector público.

Por su parte, la postura del Ejecutivo se mantiene firme en la premisa de sostener el ordenamiento de las cuentas públicas , la reducción del gasto corriente y la racionalización del empleo estatal, encuadrando las actualizaciones salariales estrictamente dentro de los márgenes del equilibrio fiscal estipulado.

La medida del 3 de agosto se inserta en un cronograma de reclamos más amplio. ATE ya agendó una posterior Jornada Nacional de Lucha para el 7 de agosto, en el marco de la tradicional movilización por San Cayetano, donde también sumará la defensa de las cajas de jubilaciones provinciales.