El dólar cotiza a 17.44 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 30 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.48 pesos y un mínimo de 17.44 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.47% y en el último año acumuló una disminución de -6.55%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el Dólar registró predominio de caídas con dos rachas de tres descensos seguidos y cerró con dos avances; saldo negativo con leve recuperación final.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.47%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento en su valor en relación con los últimos días. Este es el segundo día consecutivo en el que la moneda se aprecia, lo que indica un fortalecimiento en el mercado.

La tendencia del Dólar parece estar impulsada por factores económicos favorables, sugiriendo una mayor confianza en la moneda a corto plazo. Sin embargo, es importante seguir de cerca los próximos movimientos para evaluar la sostenibilidad de esta alza.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.