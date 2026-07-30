La última medición de Equipos Consultores sobre la opinión ciudadana respecto a unos 30 líderes políticos uruguayos confirma una fotografía de visibilidad elevada pero de apreciación ambivalente.

En términos de conocimiento, los más visibles son quienes ocuparon los cargos más altos: Yamandú Orsi y Carolina Cosse (en ejercicio), junto a Luis Lacalle Pou y Lucía Topolansky, únicos por encima del 90% de reconocimiento.

Un segundo pelotón incluye a ex candidatos presidenciales y senadores —Álvaro Delgado, Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda y Guido Manini Ríos— alrededor del 90%.

Sin embargo, ser conocido no equivale a ser apreciado. En el ranking de “simpatías” sobresale Luis Lacalle Pou, con más del 40% de juicios positivos; a continuación aparecen Yamandú Orsi y Lucía Topolansky, ambos algo por encima del 30%.

Un tercer escalón lo integran figuras como Carolina Cosse, Pedro Bordaberry, Blanca Rodríguez y Andrés Ojeda, con simpatías superiores al 20%. El resto del top 15 se mueve cerca del 15%, lo que pone de manifiesto un nivel general de aprecio relativamente bajo en comparación con otros momentos.

La encuesta también muestra fuertes niveles de rechazo para varios dirigentes. Guido Manini Ríos lidera las antipatías, seguido por Carolina Cosse y Álvaro Delgado; existe además una lista amplia de nombres con más del 40% de rechazo. Esa combinación de altos porcentajes de apreciación y de rechazo define a líderes polarizados, que sostienen núcleos de apoyo contundentes pero también un electorado sensiblemente adverso.