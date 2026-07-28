En esta noticia Paritaria UOM: cómo quedan los salarios básicos en agosto 2026

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector retomaron el diálogo para definir un nuevo esquema de aumentos , pero las diferencias en la mesa de negociación persisten .

Al no haber sellado un acuerdo definitivo antes del cierre de las liquidaciones, los trabajadores metalúrgicos percibirán sus salarios de agosto con las mismas escalas que cobraron el mes pasado.

Las conversaciones se reactivaron en los últimos días cuando el sector patronal presentó una primera propuesta salarial. Sin embargo, las autoridades a cargo de la intervención del gremio consideraron que los porcentajes puestos sobre la mesa todavía están lejos de satisfacer las demandas de recomposición.

A raíz de esta falta de resolución en los tiempos estipulados para la liquidación, los haberes correspondientes al mes en curso no tendrían modificaciones . Esto significa que las planillas salariales que los trabajadores verán reflejadas en agosto quedarán ancladas a los valores que se fijaron durante la última revisión, tomando como base el acuerdo de abril de 2026.

Finalizó un coloso metalúrgico tras 20 años dominando el sector y despidió a todos sus operarios (foto: archivo)

De esta manera, hasta que la intervención sindical y el sector empresario no logren destrabar la negociación y firmen una nueva actualización, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) y los sueldos básicos por hora de cada categoría se mantendrán idénticos a los percibidos en el mes de julio.

Una vez que se logre un punto de acuerdo, restará definir cómo se aplicará el nuevo incremento y si las partes acuerdan algún tipo de suma retroactiva para compensar la falta de aumento durante este mes de transición.

Paritaria UOM: cómo quedan los salarios básicos en agosto 2026

Personal jornalizado - Rama 17

Categoría Valor hora abril 2026 Ingresante $4.313,43 Operario Calificado $4.672,74 Medio Oficial $5.036,08 Operario Especializado $5.387,45 Operario Especializado Múltiple $5.695,63 Oficial $5.958,84 Oficial Múltiple / Oficial Superior CNC $6.418,60 Oficial Múltiple Superior CNC $6.868,42

Personal mensualizado - Rama 17