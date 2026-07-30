La marca de cereales 3 Arroyos podría iniciar una nueva etapa. Mientras Better Food, dueña de las bebidas vegetales Vrink, mantiene actualmente la explotación de la planta de la empresa que se encuentra en quiebra, otra compañía se presentó ante la Justicia con la intención de quedarse con la operación de las instalaciones.

Se trata de Expansión Capital S.A., que solicitó autorización para alquilar la planta ubicada en el Parque Industrial Pilar. La presentación llegó luego de que venciera el plazo de 6 meses por el que Better Food había sido autorizada a operar las instalaciones.

Para ello, ofreció pagar mensualmente $ 27 millones y asumir todas las inversiones, reparaciones y tareas de mantenimiento que requiera la planta.

Pero la propuesta contempla, además, un posible socio comercial: Compañía Procesadora de Carnes S.A., firma que explota la marca Unión Ganadera.

En caso de que la Justicia dé luz verde, el acuerdo prevé avanzar en “un esquema de cooperación comercial” que incluye el desarrollo de productos, la elaboración, el envasado, el abastecimiento, la comercialización y la distribución de la producción que pueda realizarse en la planta .

En su presentación, Expansión Capital sostuvo que la iniciativa busca poner en valor la marca 3 Arroyos y ampliar su catálogo de productos. En ese sentido, planteó que una eventual alianza comercial permitiría fortalecer la explotación de la planta y generar una operatoria de mayor escala.

Unión Ganadera fue fundada en 1991 por la familia Genes y es conocida principalmente por su producción de hamburguesas. Cuenta con una planta industrial propia, más de 300 empleados y presencia en cadenas de supermercados, autoservicios, mayoristas y el canal gastronómico.

En lo que respecta a Expansión Capital S.A, el grupo se presenta como un “holding de empresas internacional” con presencia en la Argentina, España y Uruguay y ofrece servicios de consultoría financiera, desarrollo de inversiones, asesoramiento legal, contable y tecnológico.

La presentación aparece en un momento en que el futuro de 3 Arroyos continúa abierto. La compañía, fabricante de cereales, granolas y snacks, fue declarada en quiebra tras atravesar una prolongada crisis financiera.

Desde fines de 2025, la explotación de la planta quedó en manos de Better Food, bajo un esquema autorizado por la Justicia para preservar la actividad industrial y evitar el deterioro de los activos de la empresa.

El permiso, otorgado inicialmente por 6 meses, ya venció y el juzgado deberá analizar nuevas propuestas para la continuidad de la operación.

Ahora, según trascendió, debido a una fuerte caída en la producción atribuida principalmente al retroceso del consumo, la empresa habría despedido a parte del personal en la planta de Pilar.