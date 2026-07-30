En la sesión de apertura de este jueves, 30 de julio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1446 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,19% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización entre el euro y el dólar subió 0.69%, pero en el último año acumula una variación de -1.02%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia anual débil.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica un mayor valor de la moneda, sugiriendo un fortalecimiento en el mercado.

La tendencia indica confianza en la economía local, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Este crecimiento refleja un comportamiento favorable de los inversores y una posible estabilidad en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 5.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.