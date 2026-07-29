El desafío que el FMI le dejó a Milei: del ajuste a la prosperidad compartida
La economía crece hace más de dos años, pero el rebote todavía no llega a los sectores que emplean a millones de argentinos. El Gobierno celebra el cambio de régimen, mientras economistas advierten por un crecimiento desbalanceado que separa al PBI del empleo y del consumo
El dólar blue marca un nuevo máximo intradiario de $1575, aunque luego volvió a caer $ 5 se ubica a $ 50 del oficial. Operadores explican que el movimiento responde a la menor profundidad del mercado informal, entre otros factores