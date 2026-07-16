Martín Insaurralde está festejando con sus amigos los goles argentinos. De pronto, un video sacude la opinión pública, pero, como está el Mundial, se aplaca, casi que se ve con morfina.

Sin embargo, la imagen del ex intendente de Lomas de Zamora fumando un habano al lado del banquero presidencial Juan Nápoli desnudó lo que todo el mundo político suponía: que los túneles existen, que Javier Milei y su hermana Karina no tienen tantos problemas con “la casta” y que era más que una impostura el lema “Kirchnerismo nunca más” o “le vamos a clavar el último clavo al cajón kuka”, pregonado desde lo más alto del poder.

Las listas de La Libertad Avanza de 2023 fueron en un 80% confeccionadas por las sobras de Fuerza Patria y financiadas, hasta la primera vuelta, por intendentes y el gobierno nacional de aquel entonces para romper Juntos por el Cambio.

Esas relaciones aún permanecen y, como dice un libertario de primera hora, “esos vínculos no cambiaron, pero ahora se sumaron los del PRO”.

“Estos muchachos le cuentan las chispas a las moladoras”, confesó ayer un libertario que ve cómo en su municipio, Tigre, el que no corre vuela. En la zona oeste, otro que no cuenta desconsuelo se queja porque “todos los directores de los hospitales nacionales se los dieron a Ritondo” .

En Tigre, el actor y político Segundo Cernadas es el más conocido, pero choca con la resistencia de todos los libertarios originales. Miguel Smukler, recientemente designado coordinador, apenas le dieron ese lugar salió a hacer campaña para sí, un verdadero “chupete de madera”.

Eva Cabrera

Al final del día, la oferta seguirá siendo entre lo que propongan Sergio Massa o Julio Zamora si nadie ordena ese lugar muy apetecible y que la cúpula de La Libertad Avanza pone entre los distritos que pueden ganar en 2027.

El otro municipio es General San Martín. Ahí, sin embargo, se produjo un terremoto a partir de la aparición de una supuesta denuncia por violencia de género contra el relator Daniel Mollo. El comunicador, hoy en Estados Unidos cubriendo para Radio Nacional al seleccionado, tampoco ayudó al decir que los goles de Messi sirven para que las mujeres se masturben con ellos. Un grupo no conocido de mujeres se presentaron al Concejo Deliberante para pedir explicaciones, pero hasta hora nadie respondió.

El rol del PRO y los libertarios que nadie atiende

Cristian Ritondo es uno de los estandartes legislativos del oficialismo a pesar de que aún dice ser del PRO. Mauricio Macri le tuvo que pedir que regulase tanta pasión oficialist a en medio de las negociaciones que el expresidente pretende tener.

Pero el presidente del bloque de Diputados no es el único. Ya Diego Santilli activó la reelección del actual presidente de la Nación y Jorge Macri, sin esperar autorización, hizo lo propio para la Ciudad Autónoma.

Volviendo al mundo libertario, días atrás se volvió a quejar -por este y otros temas- Ramón “Nene” Vera, el diputado provincial de Moreno. Es que este se enteró que la esposa del ritondista Jaime Noya, de su localidad, fue nombrada en el área de Salud, además de otros que asumieron en otros lugares, mientras que a los libertarios originales nadie los atiende.

Vera es quien la semana pasada presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados bonaerense pidiendo explicaciones sobre el desenvolvimiento de Insaurralde en su paso como jefe de Gabinete. Increíblemente, la mitad de su bloque no lo firmó, por lo que él consideró que hubo un nuevo “principio de revelación”, que confirma la subsistencia de los puentes del lomense con los violetas bonaerenses.

Hasta dónde llegó la ofensa que Alejandro “El Langa” Dichiara, el presidente de Diputados; aliado natural de Insaurralde, le negó el enroque pedido por La Libertad Avanza para conducir el bloque.

Agustín Romo, el actual jefe de bancada cercano a Santiago Caputo, iba a asumir en la vicepresidencia del Cuerpo que hoy ocupa Juanes Osaba y éste iría a comandar a los legisladores. Sin embargo, todo quedó en stand by y el representante de Sebastián Pareja deberá seguir esperando.

La interna inacabable del peronismo kirchnerista

Mientras tanto, el peronismo kirchnerista renovador no puede encontrar ni el método, ni el ámbito para resolver sus múltiples problemas. De a poco las internas empiezan a atravesar transversalmente los espacios y no hay posibilidades que Máximo Kirchner y Axel Kicillof se sienten a negociar.

Además de los incendios declarados en Morón, donde Martín Sabbatella y Lucas Ghi siguen discutiendo su divorcio, otra localidad cercana de la zona oeste del Gran Buenos Aires, General Rodríguez, también está en llamas.

Allí, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, está haciendo lo imposible para que su cuñada, María Giménez, se quede con el lugar que hoy tiene Mauro García, denunciado a diestra y siniestra por su ex mano derecha Miguel Puentes. El enojo del exfuncionario radica en el abandono supuestamente mostrado por García en emprendimientos urbanísticos que terminaron en crisis por falta de múltiples servicios.

NA

En tanto, a nivel nacional, la pelea por saber quién conducirá al kirchnerismo peronista está en su mejor momento. Cristina Fernández de Kirchner ratifica a cada instante su rol de jefa única a pesar de estar inhabilitada y detenida en San José 1111.

En su dispositivo participan propios y extraños, todos determinados a “rayar, limar y minimizar” a Axel Kicillof, el único candidato en condiciones de representar hoy al sector. Es con la conducción de Ella o nada. Y ambos lo saben.

Esta semana, quien nuevamente hizo de las suyas fue el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien -enojado porque no le trataron sus proyectos de emergencia en Salud y Alimentaria en el Senado provincial- ahora fue por un poco más.

Pidió que los municipios dejen de asistir a la Policía Bonaerense con el combustible y el mantenimiento de las comisarías y los vehículos porque sus comunas no pueden pagar los sueldos, alimentar y atender a la gente.

La nueva aventura cristinista vendrá la semana próxima, o cuando bajen las pulsaciones mundialistas. En la Cámara de Diputados de la Nación sus diputados, encabezados por el autor del “puf puf”, Eduardo Valdez, presentarán un proyecto de ley para forzar una modificación en la condena de la expresidenta y pregonarán oficialmente la consigna Cristina Libre.

¿Qué hará Kicillof? ¿Qué harán sus diputados, aliados o cercanos sobre este tema? Quien no tiene nada para perder siempre tiene todo para ganar. Y la expresidenta lo sabe. O es con sus condiciones, o no será nada.