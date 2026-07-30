Este miércoles, 29 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2292 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 29 de julio

1° 2292 11° 5414 2° 2075 12° 3457 3° 2921 13° 3933 4° 0466 14° 6420 5° 8697 15° 6767 6° 9930 16° 7567 7° 2225 17° 2572 8° 7396 18° 4890 9° 9683 19° 5063 10° 5302 20° 6116

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico simboliza necesidad de sanación, cuidado y orientación. También refleja inquietudes de salud o deseo de mejorar hábitos.

Si el médico es cercano, indica apertura a recibir ayuda; si es frío o severo, sugiere miedo al diagnóstico o dudas ante decisiones importantes.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.