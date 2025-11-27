Este martes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilados y pensionados en diciembre 2025.

El cierre del año llega con un incremento del 2,34% sobre los haberes, definido por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

Además, se paga la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Jubilación mínima y máximo en diciembre 2025 para jubilados ANSES

La Resolución 359/2025 publicada por ANSES este lunes dispuso que el haber mínimo garantizado para jubilados y pensionados del SIPA en diciembre 2025 será de $ 340.879,59.

Por su parte, el haber máximo vigente a partir del mes de diciembre de 2025 será de $ 2.293.796,92.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $ 155.936,86.

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025?

Los valores oficiales que ANSES informó mediante la Resolución 359/2025 son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo ($ 170.439,8) = $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo ($ 1.146.898) = $ 3.440.695,38

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $ 272.703,67 + bono + aguinaldo ($ 136.351) = $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 238.615,71 + bono + aguinaldo ($ 119.307) = $ 427.923,56

El bono se paga completo a quienes cobran la mínima y de forma proporcional para haberes superiores, con un tope de $410.879,59.

¿Por qué se aplica este aumento?

El ajuste responde a la inflación medida por INDEC en octubre de 2025. La actualización se realiza conforme al Decreto 274/2024, que estableció que los haberes se actualizan mensualmente según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional.

Sin embargo, el bono extraordinario no se actualiza desde marzo de 2024, lo que genera que el incremento real quede por debajo del aumento general de precios, según analistas económicos.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

Además del nuevo aumento mensual, en diciembre los titulares de ANSES cobrarán la segunda cuota del aguinaldo, el cual se liquida junto a los haberes de diciembre.

Así, jubilados y pensionados recibirán el próximo mes este extra correspondiente al 50% de sus haberes según el calendario de pagos que ANSES organiza por terminación de DNI.

¿Quiénes reciben el aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), igual que a trabajadores en relación de dependencia.

Este se calcula sobre la mayor remuneración del semestre y no depende de la antigüedad ni de la carga horaria.

Otros valores actualizados

La resolución también estableció:

Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86

Base imponible mínima: $114.808,17

Base imponible máxima: $3.731.212,01

Estos valores rigen a partir del mes de diciembre de 2025 y fueron publicados en el Boletín Oficial el 27 de noviembre de 2025.