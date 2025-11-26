En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante más de 72 horas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Pese a las altas temperaturas previstas para esta semana, el ciclón golpeará a la provincia de Córdoba y se extenderá hacia distintas regiones serranas y del centro.

Te puede interesar

Se viene el muro de nubes negras con intensas tormentas: a qué hora se larga en Buenos Aires

Te puede interesar

Se viene un muro de nubes negras y habrá 48 horas de tormentas y ráfagas de viento: las zonas afectadas

¿Cuándo llega la tormenta en Córdoba?

Córdoba comenzó la semana con calor extremo y cielo mayormente despejado, con máximas que rondaron los 35°C. Sin embargo, a partir de este miércoles comenzará a ingresar un frente ciclónico que traerá tormentas y lluvias persistentes.

Se aproxima una fuerte tormenta: cuáles son las zonas con lluvias intensas. Fuente: Télam
Se aproxima una fuerte tormenta: cuáles son las zonas con lluvias intensas. Fuente: Télam

El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la noche del miércoles 26 hasta la mañana del domingo 30, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas y serranas. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:

  • Villa de María
  • Jesús María
  • Cosquín
  • Villa Carlos Paz
  • Córdoba Capital
  • Alta Gracia
  • Mina Clavero
  • Cumbrecita
  • Villa General Belgrano
  • Almafuerte
  • Río Tercero
  • Villa María
  • Villa Nueva
  • Bell Ville
  • Marcos Juárez
  • San Francisco
  • Frontera
Servicio Meteorológico Nacional

Te puede interesar

Inauguran el tren bala más rápido del mundo: supera a los japoneses y es el orgullo de un país

Te puede interesar

⁠Tras años paralizada, terminan la autopista más esperada del país que conecta dos importantes ciudades

¿Cómo seguirá el clima el Córdoba?

El SMN anticipa una semana sofocante, marcada por calor extremo y lluvias persistentes:

  • Miércoles 26: mínima de 20°C y máxima de 35°C, cielo nublado por la tarde y tormentas aisladas por la noche.
  • Jueves 27: mínima de 19°C y máxima de 32°C, tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde-noche.
  • Viernes 28: mínima de 19°C y máxima de 34°C, tormentas aisladas todo el día y ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la noche.
  • Sábado 29: mínima de 18°C y máxima de 30°C, tormentas aisladas durante toda la jornada.
  • Domingo 30: mínima de 18°C y máxima de 25°C, lluvias por la mañana y cielo nublado por la tarde.