El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante más de 72 horas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.
Pese a las altas temperaturas previstas para esta semana, el ciclón golpeará a la provincia de Córdoba y se extenderá hacia distintas regiones serranas y del centro.
¿Cuándo llega la tormenta en Córdoba?
Córdoba comenzó la semana con calor extremo y cielo mayormente despejado, con máximas que rondaron los 35°C. Sin embargo, a partir de este miércoles comenzará a ingresar un frente ciclónico que traerá tormentas y lluvias persistentes.
El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la noche del miércoles 26 hasta la mañana del domingo 30, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas y serranas. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?
El SMN detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:
- Villa de María
- Jesús María
- Cosquín
- Villa Carlos Paz
- Córdoba Capital
- Alta Gracia
- Mina Clavero
- Cumbrecita
- Villa General Belgrano
- Almafuerte
- Río Tercero
- Villa María
- Villa Nueva
- Bell Ville
- Marcos Juárez
- San Francisco
- Frontera
¿Cómo seguirá el clima el Córdoba?
El SMN anticipa una semana sofocante, marcada por calor extremo y lluvias persistentes:
- Miércoles 26: mínima de 20°C y máxima de 35°C, cielo nublado por la tarde y tormentas aisladas por la noche.
- Jueves 27: mínima de 19°C y máxima de 32°C, tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde-noche.
- Viernes 28: mínima de 19°C y máxima de 34°C, tormentas aisladas todo el día y ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la noche.
- Sábado 29: mínima de 18°C y máxima de 30°C, tormentas aisladas durante toda la jornada.
- Domingo 30: mínima de 18°C y máxima de 25°C, lluvias por la mañana y cielo nublado por la tarde.