El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante más de 72 horas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Pese a las altas temperaturas previstas para esta semana, el ciclón golpeará a la provincia de Córdoba y se extenderá hacia distintas regiones serranas y del centro.

¿Cuándo llega la tormenta en Córdoba?

Córdoba comenzó la semana con calor extremo y cielo mayormente despejado, con máximas que rondaron los 35°C. Sin embargo, a partir de este miércoles comenzará a ingresar un frente ciclónico que traerá tormentas y lluvias persistentes.

Se aproxima una fuerte tormenta: cuáles son las zonas con lluvias intensas. Fuente: Télam

El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la noche del miércoles 26 hasta la mañana del domingo 30 , con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas y serranas. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:

Villa de María

Jesús María

Cosquín

Villa Carlos Paz

Córdoba Capital

Alta Gracia

Mina Clavero

Cumbrecita

Villa General Belgrano

Almafuerte

Río Tercero

Villa María

Villa Nueva

Bell Ville

Marcos Juárez

San Francisco

Frontera

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima el Córdoba?

El SMN anticipa una semana sofocante, marcada por calor extremo y lluvias persistentes: