Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025

A una semana del comienzo de diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó cuándo cobrarán los jubilados y pensionados en el último mes del año.

Justamente, la Resolución 1091/2024 de noviembre del año pasado ya confirmó cuáles serán las fechas del calendario de pagos. A su vez, se entregará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo.

Jubilaciones que cobran el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

Documentos terminados en 0, a partir del día martes 9 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 1, a partir del día miércoles 10 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 2, a partir del día jueves 11 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 3, a partir del día jueves 11 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 4, a partir del día viernes 12 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 5, a partir del día viernes 12 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 6, a partir del día lunes 15 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 7, a partir del día lunes 15 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 8, a partir del día martes 16 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 9, a partir del día martes 16 de diciembre de 2025

Jubilaciones que superan el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día miércoles 17 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día jueves 18 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día viernes 19 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día lunes 22 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día martes 9 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día miércoles 10 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día jueves 11 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día viernes 12 de diciembre de 2025.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día viernes 12 de diciembre de 2025.

Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobran

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo, por lo que alcanzarán los montos más altos del año. Vale destacar que este complemento se depositará de forma automática el día en que cobren la jubilación o pensión correspondiente, entre el 9 y 23 de diciembre .

Para calcularlo, deberán tener en cuenta el mejor haber recibido entre julio y diciembre de este año y dividirlo a la mitad. Ese plus se entregará el próximo mes junto con el bono de $ 70.000 y el aumento del 2,3% por la inflación.