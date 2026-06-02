Tras un exhaustivo análisis, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio por concluida una auditoría integral sobre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), que presta servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento en la ciudad petrolera.

El proceso, impulsado mediante resolución oficial, abarcó cuatro ejercicios contables completos, desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024, y arrojó un diagnóstico que el Ejecutivo municipal calificó como positivo en términos administrativos, de ordenamiento y operativos.

En 2025, en tanto, la SCPL cerró un balance histórico con superávit económico, lo que la posiciona como una cooperativa de referencia a nivel nacional.

Los principales referentes del sector energético y cooperativo nacional destacaron el cumplimiento de los compromisos de la compañía fundada en 1933, su solidez financiera y su posicionamiento como una de las cooperativas más importantes del país.

El presidente de la SCPL, Franco Domizzi, consideró que “los resultados de la auditoría fueron muy positivos y ratifican el enorme trabajo de reordenamiento que llevó adelante la SCPL en los últimos años. Hoy podemos decir con tranquilidad que la Cooperativa tiene sus cuentas en orden, que ha cumplido con sus obligaciones y que logró consolidar una administración seria y responsable, algo fundamental para brindar previsibilidad tanto a los socios como a los usuarios”.

El gerente de Administración y Finanzas de CAMMESA, Juan Carlos Trotta, destacó el orden y cumplimiento.

En ese sentido, expresó que “la Cooperativa de Comodoro Rivadavia ha demostrado una actitud responsable. Ha realizado todos los acuerdos que permitió la normativa y actualmente está pagando la facturación corriente, por lo que se encuentra en una situación de cumplimiento perfecto con el mercado”.

Trotta explicó que el cumplimiento de las distribuidoras resulta hoy indispensable para sostener el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional, dado que CAMMESA afronta costos de generación, transporte, importación de energía y combustibles. “La actitud de la SCPL se enmarca en una recuperación global que tuvieron las cooperativas del país”, agregó, destacando que las cooperativas eléctricas “han demostrado responsabilidad” frente al complejo escenario del mercado eléctrico nacional.

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), José Álvarez, también ponderó el proceso de la empresa en el contexto del cooperativismo eléctrico nacional. “Luego de un arduo trabajo en el que participaron dirigentes cooperativos de todo el país, logramos regularizar las deudas con CAMMESA y estabilizar el mercado”, expresó.

Por otra parte, la presidenta de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (FECHCOOP), Valeria Lewis, destacó: “La SCPL es un ejemplo de eficiencia y de cercanía con los vecinos. Siempre está acompañando a los usuarios, proponiendo planes de pago y sosteniendo el diálogo con la comunidad”, sostuvo.

Por último, el gobernador Ignacio Torres recorrió las obras hídricas en el pozo C-102 y sostuvo que “volvimos a perforar tres pozos que le darán agua a un equivalente de 5000 familias en la Zona Norte de Comodoro” y encuadró el proyecto dentro de “un plan hídrico para brindarle al sur de nuestra provincia algo tan esencial e importante como el acceso al agua”.