El pronóstico del Fondo Monetario Internacional se acerca al consenso de la mayoría de los analistas.

El Fondo Monetario Internacional se sumó a la seguidilla de analistas económicos nacionales e internacionales que redujeron la expectativa de crecimiento para México en el año que corre.

El organismo internacional que preside Kristalina Georgieva estimó que el crecimiento económico del país será de 1.2%, de acuerdo con el World Economic Outlook correspondiente al mes de julio.

El pronóstico del Fondo Monetario Internacional se acerca al consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico), Citi, y por el propio Banxico, todos ellos coincidentes en 1.1%.

Este pronóstico se compara con una estimación de 1.6% en el documento anterior. Para el organismo internacional, el año entrante, el crecimiento se acelerará a 1.9%, pero también es una estimación menor en comparación con el resultado del estudio anterior, cuando estimó 2.2%.

Además, en ambos años, el país crecerá por debajo de la expectativa para América Latina, que se calcula en 2.4% para este año y 2.7% para 2027.

De acuerdo con el organismo, el país enfrenta un panorama contrastante, pues si bien existe una menor restricción en las políticas económicas del país, a partir del cambio de administración federal, la incertidumbre seguirá frenando la actividad económica.

Hacienda se aferra al optimismo

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, se aferró a un mejor pronóstico de crecimiento para México en este año.

De acuerdo con el funcionario, el país tendrá un mayor desarrollo económico al esperado por el Fondo Monetario Internacional.

“Se trató de una revisión global a la baja de las estimaciones del FMI para las economías mundiales, como consecuencia del impacto en el mercado energético provocado por las tensiones en el Golfo Pérsico”, afirmó.

Además, el funcionario recordó que el año pasado los estimados del Fondo Monetario Internacional eran muy pesimistas y los resultados estuvieron más cerca de las predicciones del gobierno.

Sin embargo, Amador Zamora no se comprometió a dar un pronóstico puntual para el crecimiento económico de este año.

El último estimado válido de la Secretaría de Hacienda se estableció en un rango de 1.8% a 2.8%, por lo que el pronóstico puntual es de 2.3%, lo que representa más de un punto porcentual de diferencia.

La inflación apunta a un menor ritmo

Por otra parte, la encuesta de Citi bajó por segunda quincena consecutiva la expectativa de inflación para el cierre del año, hasta 4.15% desde una estimación previa de 4.23%.

En las últimas semanas los temores por un mercado petrolero agitado se han disipado ante la firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, lo que devolvió los precios internacionales del petróleo a los niveles previos al inicio de la guerra, que se desató el 28 de febrero.

Esto ha permitido una reducción de las presiones sobre los precios de la gasolina. Además, otro producto cuyos precios han cedido es el jitomate, un insumo básico para los hogares mexicanos.

Sin embargo, el pronóstico se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de México (Banxico), establecido entre 2% y 4% y todavía más lejos del objetivo puntual, de 3%.

El jueves, el Inegi publicará el dato de la inflación con corte a junio, mientras que el Banxico dará a conocer la minuta de su última reunión de política monetaria.