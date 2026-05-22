El transporte público terminó convirtiéndose en el componente más pesado dentro de la canasta de servicios públicos y el interior argentino ya exhibe uno de los procesos de encarecimiento más fuertes de los últimos años.

Las tarifas de colectivos fuera del AMBA ya se ubican, en términos reales, un 45% por encima de los niveles registrados en 2019.

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el dato refleja el fuerte impacto que tuvo la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior durante 2024, una decisión que obligó a provincias y municipios a absorber cada vez más costos operativos en un contexto de suba de combustibles, inflación y reducción de subsidios nacionales.

Actualmente, el boleto promedio ponderado del interior alcanza los $1.549, muy por encima de los valores del AMBA.

Para comparar:

el boleto mínimo de colectivos nacionales costaba, a principios de mayo, $714;

las líneas porteñas llegan a $754;

y las provinciales bonaerenses rondan los $969.

La diferencia ya no es solamente nominal. El informe muestra que el interior argentino se convirtió también en la región donde el transporte pesa más sobre los ingresos de los hogares.

Respecto de los aumentos, las líneas de la Ciudad aumentan 5,4% (IPC de marzo 3,4% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, se mantuvieron sin cambios. El gasto total en transporte sube 3% respecto del mes anterior.

El transporte ya pesa más que la luz y el gas

El estudio del IIEP detecta además un cambio profundo en la composición del gasto de los hogares: el transporte pasó a explicar casi la mitad de toda la canasta de servicios públicos.

En mayo de 2026, el gasto en transporte representa el 48% del total de la canasta de servicios del AMBA y se consolidó como el rubro de mayor incidencia sobre el salario.

“El transporte aportó por sí solo 29 puntos porcentuales de los 50 puntos de aumento total de la canasta”, señala el informe.

El mapa del transporte más caro

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se compara el peso del boleto sobre los ingresos provinciales.

En algunos casos, una canasta mensual de transporte público ya representa alrededor del 23% del salario mínimo.

San Salvador de Jujuy: $1.272

Salta: $1.450

San Miguel de Tucumán: $1.250

San Fernando del Valle de Catamarca: $1.250

Santiago del Estero: $1.390

La Rioja: $1.000

Formosa: $1.750

Resistencia (Chaco): $1.885

Corrientes: $1.890

Posadas (Misiones): $1.365

San Juan: $1.300

Mendoza: $1.400

San Luis: $1.000

Córdoba: $1.720

Santa Fe de la Vera Cruz: $1.900

Rosario (Santa Fe): $1.720

Paraná (Entre Ríos): $1.720

Concordia (Entre Ríos): $1.620

Tandil: $1.696

Mar del Plata: $1.550

Bahía Blanca: $1.839

PBA (Pasajes en Provincia): $969

CABA (Colectivos): $754

Subte CABA: $1.490

AMBA - Nación: $714

Tren AMBA: $310

Santa Rosa (La Pampa): $1.290

Neuquén: $1.390

Viedma (Río Negro): $980

San Carlos de Bariloche (Río Negro): $2.046

Rawson (Chubut): $1.400

Trelew (Chubut): $1.000

Comodoro Rivadavia (Chubut): $1.114

Río Gallegos (Santa Cruz): $1.500

Ushuaia (Tierra del Fuego): $1.280

La comparación regional también resulta incómoda para Argentina: según el IIEP, varias ciudades del interior ya muestran un peso relativo del transporte superior al de capitales sudamericanas relevadas en el estudio, respecto del salario mínimo.

Por ejemplo, mientras puede representar el 23% en Corrientes y 11% en el AMBA, en Asunción y Santiago de Chile sólo trepa al 6%, en Montevideo y Bogotá al 9 y en San Pablo al 14.

Detrás del fenómeno aparece un doble movimiento

Por un lado, el Estado nacional redujo fuertemente los subsidios al transporte. El informe muestra que las transferencias reales al sector caen 34% interanual.

Por el otro, los costos operativos siguen creciendo, especialmente por el impacto del combustible.

El IIEP calcula que el costo técnico del colectivo en AMBA —es decir, el valor real del boleto sin subsidios— ya asciende a $1.960 por pasajero.

Ese valor supera en 160% al boleto mínimo porteño y muestra hasta qué punto el sistema todavía depende de compensaciones estatales.