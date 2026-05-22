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Provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó cómo será el cronograma de la baja de retenciones para los principales granos exportados. También adelantó que buscará un consenso fiscal con las provincias para apuntalar la baja de ingresos brutos y de tasas municipales.

Así, el esquema será fijo, incluso a pesar de si se ratifica una caída de la recaudación.

En el caso de la soja, cuya alícuota está hoy en 24%, la baja será gradual en un cuarto de punto porcentual por mes durante 2027, mientras que en 2028 la baja será de medio punto por mes.

Las retenciones de la soja pasarán de 23,75% en enero de 2027 a 15% en diciembre de 2028.

En el caso de los subproductos de soja, la baja será proporcional a la aplicada al grano.

Otros granos que pertenecen a la campaña gruesa también contemplan bajas en las alícuotas de maíz, sorgo y girasol.

Las primeras dos tienen alícuotas de 8,5%, mientras que la de girasol es de 4,5%.

En el caso de maíz y sorgo, mantendrá una alícuota de 8,25% hasta marzo y desde abril pasará a 8%. A mitad de año será de 7,75% y desde octubre será de 7,5%.

Estos últimos no estaban incluidos en el anuncio realizado por el presidente Javier Milei.

Para el girasol, la baja será también en un cuarto de punto por semestre. Así, pasará de 4,5% en el primer semestre del año próximo a 4% en el segundo, mientras que en 2027 se acelerará la baja y será de 3,5% en el primer semestre de 2028 y de 3% en el segundo.

En el caso de la cosecha fina, el trigo y la cebada tienen alícuotas del 7,5% y pasarán a ser del 5,5% a partir de junio de 2026.

Caputo sostuvo que la baja escalonada se hace para evitar la especulación con la comercialización de los granos, como habían advertido algunas cámaras ante la falta de precisiones del margen de la baja.

En el caso de la industria, las bajas también serán escalonados. Para el sector automotriz, la alícuota actual es de 4,5% y la baja será de 0,37% por mes hasta llegar a cero en junio de 2027.

Para el complejo petroquímico, químico y caucho, que hoy paga 4,5% y la reducción también será de 0,37% por mes hasta junio de 2027. El esquema será el mismo para resto de maquinarias y equipos y resto de exportaciones industriales.

Costo fiscal

Además, el ministro detalló que el costo fiscal de la medida en el caso del agro será de u$s 32 millones para 2026, u$s 415 millones para 2027 y de u$s 1224 millones para 2028.

En el caso de la baja de las retenciones para la industria, que se llevarán a cero desde mitad de este año, el costo fiscal estimado es de u$s 25 millones para este año y de u$s 115 millones para 2027.

No se incluyó el costo para 2028 ya que la medida rige hasta mediados del año próximo.

A pesar de que la recaudación suma nueve meses de caída consecutivos, el ministro confió en que este recorte en los ingresos no implicará la necesidad de reforzar un recorte en el gasto y, en consecuencia, un mayor ajuste de partidas.

De hecho, aseguró que en los datos anticipados observan una mejora en la recaudación de débitos y créditos que “trackea mejor la actividad”. “Estamos viendo un mayor nivel de recaudación, lo mismo nos dicen las provincias”, aseguró el ministro.

Otro factor que aliviará el frente de ingresos es el del Fondo de Asistencia Laboral. Desde el Palacio de Hacienda confían en que entrará en vigencia pero en algún momento de este año, y no el primero de junio como estaba previsto. La ley plantea que debe aplicarse antes del año próximo.

Provincias

El planteo de avanzar en una baja de retenciones fue un reclamo de los gobernadores de las provincias del centro.

La baja de las alícuotas, aseguró el ministro, ayudará a la mejora de la recaudación propia de las provincias, ya que proyectan que la mayor producción implicará un aumento en la recaudación de Ganancias, que integra la masa de impuestos coparticipables.

En esta línea es que desde el Gobierno buscan avanzar en un acuerdo fiscal con las provincias para que participen de un acuerdo para la baja de Ingresos Brutos y tasas municipales. Según sostuvo el ministro, en el caso de la industria, el pago de Ingresos Brutos y Tasas Municipales supera en tres o cuatro veces lo que pagan por retenciones.