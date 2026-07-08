El FMI ratifica a España como la economía que más crece de la eurozona en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su previsión de crecimiento para España en el 2,1 % en 2026, una tasa que supera ampliamente el promedio previsto para la zona euro, situado en el 0,9 %. En un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas, los elevados precios de la energía y una confianza del consumidor debilitada, la economía española continúa destacándose como la más dinámica entre las grandes economías europeas.

La institución también mantuvo sin cambios su estimación para España en 2027, cuando el crecimiento se moderaría hasta el 1,8 %. Mientras tanto, otras economías relevantes de la región enfrentan perspectivas más débiles. Alemania verá crecer su economía apenas un 0,7 % en 2026, Francia un 0,6 % e Italia un 0,5 %, cifras que reflejan una recuperación mucho más lenta.

La eurozona avanza con menor impulso

Las previsiones del FMI muestran una eurozona condicionada por la debilidad de su actividad económica. El organismo explicó que el crecimiento del bloque se ha visto afectado por un importante arrastre negativo derivado del primer trimestre del año, especialmente por la fuerte contracción registrada en Irlanda y por el desempeño moderado de varias economías de la región.

No obstante, el FMI estima una leve aceleración para 2027, cuando el crecimiento del área del euro alcanzaría el 1,2 %. Alemania avanzaría un 1 %, Francia un 0,9 % e Italia repetiría una expansión del 0,5 %. Reino Unido, por su parte, registraría un crecimiento del 1 % en 2026 y del 1,3 % en 2027, apoyado en la progresiva desaparición de los efectos derivados de la crisis energética.

Inflación persistente y tipos de interés estables

Uno de los principales desafíos para Europa seguirá siendo la inflación. El FMI prevé que la tasa media de inflación de la eurozona alcance el 2,9 % en 2026 y el 2,3 % en 2027, niveles superiores a los estimados previamente. Además, considera que la inflación subyacente no regresará al objetivo del Banco Central Europeo hasta comienzos de 2028.

Ante este contexto de presiones inflacionarias y crecimiento moderado, el organismo proyecta una política monetaria menos expansiva. Los tipos de interés oficiales de la eurozona se mantendrían prácticamente estables durante el próximo año, mientras que la política fiscal de las economías avanzadas será, en términos generales, neutral antes de endurecerse posteriormente.

El FMI ratifica a España como la economía que más crece de la eurozona en 2026 EFE

Economía celebra el diagnóstico del FMI

El Ministerio de Economía valoró positivamente la decisión del FMI de mantener las previsiones para España, destacando que el país sigue liderando el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro.

“España crece el triple que Alemania, más del triple que Francia y más del cuádruple que Italia”, subraya.

Además, el Gobierno remarcó que las proyecciones del FMI únicamente incorporan información disponible hasta el 10 de junio, por lo que no recogen la posterior caída de los precios del petróleo.

Según Economía, este factor podría contribuir a un escenario más favorable que el contemplado por el organismo internacional, acercándose a la previsión oficial del Ejecutivo, que espera un crecimiento del 2,6 % este año.

Un contexto mundial marcado por la guerra y la IA

A nivel global, el FMI redujo una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 3 %. El organismo considera que la economía mundial ha mostrado una mayor resistencia de la prevista frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, aunque advierte que el principal riesgo continúa siendo una escalada del conflicto y nuevas turbulencias financieras.

Los precios del petróleo seguirán elevados, con un promedio estimado de 89 dólares por barril en 2026, mientras que los avances de la inteligencia artificial aparecen como uno de los principales motores de crecimiento capaces de compensar parte de los efectos negativos derivados de las tensiones geopolíticas y comerciales.

En este escenario, el FMI recomienda fortalecer la cooperación internacional, evitar subsidios generalizados y acelerar las inversiones en infraestructura digital y capacitación tecnológica.