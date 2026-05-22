En esta noticia Baja de retenciones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la producción de los principales cultivos alcanzó un récord histórico de 163,2 millones de toneladas en la campaña 2025/2026.

Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Esto implicó un crecimiento de 21,25% en relación a la campaña anterior”, destacó a través de su cuenta de X.

LA COSECHA REGISTRÓ UN RECORD HISTÓRICO EN LA CAMPAÑA 2025/2026🇦🇷🇦🇷🇦🇷



✅ Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

En cuanto a los cultivos de la cosecha gruesa, la soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales. “Los lotes se encuentran en un 81% en estado bueno o muy bueno”, señaló la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El maíz, por su parte, fue el cultivo de mayor producción: 70 millones de toneladas (récord en los últimos 20 años), mientras que los rendimientos del cultivo alcanzaron, en promedio, 72 quintales por hectárea. En tanto, el 83% de los lotes se encuentran en un “buen estado general, sin información respecto a plagas o enfermedades”.

Puntualmente, el girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas producidas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 quintales por hectárea con las tareas de cosecha terminadas.

El sorgo tuvo una producción de 2,4 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 41 quintales por hectárea. Logró, además, un “estado general bueno y muy bueno” en un 86% de los cultivos.

En cuanto a los cultivos de la cosecha fina, el trigo registró un récord histórico de producción, con 27,9 millones de toneladas, mientras que la cebada aportó 5,6 millones de toneladas, un incremento interanual del 16,7%.

“Estos datos completan un panorama excelente para el agro argentino y resaltan el esfuerzo y la buena tarea llevada a cabo por el sector”, subrayó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Entre enero y abril, el sector agropecuario liquidó u$s 7667 millones, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

Sin embargo, el período más relevante para el Ministerio de Economía será entre mayo y junio; es decir, el cierre del segundo semestre.

Se espera un salto exponencial en la liquidación por las ventas de soja

Tal es así que, según cálculos de Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores, se espera un salto estacional de liquidación, donde sólo el complejo sojero aportaría unos u$s 7000 millones.

Baja de retenciones

En el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales, el presidente Javier Milei confirmó una nueva baja de las retenciones para la soja, el trigo y la cebada a partir de junio.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5 por ciento a partir de junio de 2026”, aseguró. También prometió una quita progresiva de las retenciones a la soja, entre un cuarto de punto y medio punto desde enero de 2027 y hasta 2028.

“Las retenciones son una de las caras más visibles de este monstruo estatal que les tiraron encima”, sostuvo Milei.

En paralelo, anunció una baja de las retenciones a la industria a partir de julio y hasta junio de 2027. Los sectores que se verán beneficiados son la industria automotriz, la industria petroquímica y la industria de las maquinarias.

“Vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días”, subrayó.

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