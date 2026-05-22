El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dio a conocer este viernes los datos de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas en marzo de 2026, que volvieron a mostrar números en rojo.

Las ventas en supermercados retrocedieron 5,1% en marzo de 2026 frente al mismo mes del año anterior, medidas a precios constantes. Así, el acumulado del primer trimestre muestra una contracción de 3,1% respecto al mismo período de 2025.

En los autoservicios mayoristas, el descenso fue más pronunciado: 7,2% interanual en volumen, con una caída acumulada de 2,6% en el trimestre.

A precios corrientes, el panorama es diferente. Las ventas de los supermercados sumaron 2,464 billones de pesos en marzo, un alza de 20,5% respecto a marzo de 2025. Los autoservicios mayoristas facturaron 374.252 millones de pesos, con un incremento nominal de 16,7% interanual.

La brecha entre los números corrientes y los constantes reflejó el efecto de la inflación sobre los valores de venta.

Se cierra uno de los supermercados más emblemáticos de la región: lista de locales que cerrarán sus puertas (foto: archivo).

En los supermercados, las carnes fueron el rubro con mayor incremento nominal interanual, con una suba de 41,9%, seguidas por panadería (27%) y alimentos preparados (25%). El almacén, que representa el 27% de las ventas totales del canal, creció 22,7%.

Por su parte, en los autoservicios mayoristas, las carnes también encabezaron las subas con 50,5%, seguidas por almacén con 21,5% y lácteos con 19,8%.

En materia de medios de pago en supermercados, la tarjeta de crédito consolidó su predominio con el 44,9% del total facturado, seguida por débito (24,8%), efectivo (16,6%) y otros medios —billeteras virtuales, códigos QR y similares— con el 13,7%, aunque este último segmento fue el de mayor crecimiento interanual, con 47,5%.

En los mayoristas, la dinámica fue distinta: los otros medios de pago representaron el 31,9% de las ventas (y también lideraron el crecimiento con 32,7%), con el crédito pisándole los talones (26,8%) .

Las ventas online en supermercados sumaron 76.923 millones de pesos en marzo, representando el 3,1% del total, y crecieron 26,2% interanual, por encima del crecimiento del canal presencial (20,3%). El salón de ventas sigue siendo ampliamente dominante con el 96,9% del total facturado.

En términos geográficos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor dinamismo dentro de los supermercados, con una suba nominal de 25,1% interanual. En sentido contrario, en los autoservicios mayoristas la CABA registró una caída nominal de 1,7%, mientras que el interior del país avanzó 21,3% y el Gran Buenos Aires creció 12%.