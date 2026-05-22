El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dio a conocer este viernes los datos de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas en marzo de 2026, que volvieron a mostrar números en rojo.
Las ventas en supermercados retrocedieron 5,1% en marzo de 2026 frente al mismo mes del año anterior, medidas a precios constantes. Así, el acumulado del primer trimestre muestra una contracción de 3,1% respecto al mismo período de 2025.
En los autoservicios mayoristas, el descenso fue más pronunciado: 7,2% interanual en volumen, con una caída acumulada de 2,6% en el trimestre.
A precios corrientes, el panorama es diferente. Las ventas de los supermercados sumaron 2,464 billones de pesos en marzo, un alza de 20,5% respecto a marzo de 2025. Los autoservicios mayoristas facturaron 374.252 millones de pesos, con un incremento nominal de 16,7% interanual.
La brecha entre los números corrientes y los constantes reflejó el efecto de la inflación sobre los valores de venta.
En los supermercados, las carnes fueron el rubro con mayor incremento nominal interanual, con una suba de 41,9%, seguidas por panadería (27%) y alimentos preparados (25%). El almacén, que representa el 27% de las ventas totales del canal, creció 22,7%.
Por su parte, en los autoservicios mayoristas, las carnes también encabezaron las subas con 50,5%, seguidas por almacén con 21,5% y lácteos con 19,8%.
En materia de medios de pago en supermercados, la tarjeta de crédito consolidó su predominio con el 44,9% del total facturado, seguida por débito (24,8%), efectivo (16,6%) y otros medios —billeteras virtuales, códigos QR y similares— con el 13,7%, aunque este último segmento fue el de mayor crecimiento interanual, con 47,5%.
En los mayoristas, la dinámica fue distinta: los otros medios de pago representaron el 31,9% de las ventas (y también lideraron el crecimiento con 32,7%), con el crédito pisándole los talones (26,8%).
Las ventas online en supermercados sumaron 76.923 millones de pesos en marzo, representando el 3,1% del total, y crecieron 26,2% interanual, por encima del crecimiento del canal presencial (20,3%). El salón de ventas sigue siendo ampliamente dominante con el 96,9% del total facturado.
En términos geográficos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor dinamismo dentro de los supermercados, con una suba nominal de 25,1% interanual. En sentido contrario, en los autoservicios mayoristas la CABA registró una caída nominal de 1,7%, mientras que el interior del país avanzó 21,3% y el Gran Buenos Aires creció 12%.