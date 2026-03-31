El Gobierno de Javier Milei dispuso la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), con el objetivo de reunir los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional. La medida se oficializó mediante la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano publicada este martes en el Boletín Oficial. La decisión se sustenta en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso. Según la resolución, el registro funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. “Se erige como una herramienta necesaria que concentre en una única base de datos administrativa la información que integra, consolida y armoniza los datos de las personas que, en un momento determinado, resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales”, indica la resolución. El SIIS, creado en septiembre de 2024 por el Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Registro integrará información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, buscará evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo informado, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.